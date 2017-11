Bulletin de vigilance crues Artois-Picardie

La Lawe et la Clarence ont peu réagi suite aux précipitations tombées depuis vendredi mais celles-ci ont humidifié les sols.

Ainsi avec les averses attendues à partir de ce dimanche après-midi les réactions risque d'être plus importantes et, si le bassin est concerné par les plus forts cumuls prévus, des crues approchant les niveaux de premiers débordements pourrait être observées sur ces cours d'eau.

Les niveaux maximum risques d'être atteints en seconde partie de nuit de dimanche à lundi ou en matinée de lundi.

Il y a un risque de crue habituelle pour la saison.