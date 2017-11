Bulletin de vigilance crues Meuse-Moselle

Commentaire général sur la situation

Depuis samedi, une perturbation pluvieuse arrose l'ensemble de notre région et plus particulièrement les bassins vosgiens.

Les précipitations devraient encore s'intensifier jusqu'en milieu de journée avant de perdre en activité en soirée.

La montée des niveaux d'eau se généralise à l'ensemble des cours d'eau mais elle pourrait être plus marquée sur les tronçons placés en vigilance jaune.