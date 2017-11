Bulletin de vigilance crues Gironde-Adour-Dordogne (bassin Gironde et Adour)

Nive

Jaune

Suite aux pluies tombées samedi, les cours d'eau pyrénéens ont réagi sans atteindre les premiers niveaux de débordements



Des difficultés de collecte des données des stations rendent difficiles le suivi temps réel (données mise à jour toutes les heures). Aujourd'hui dimanche, régime de traîne actif dans un flux de nord-ouest avec averses soutenues et localement orageuses sur l'ouest des Pyrénées. Les pluies vont s'intensifier et seront soutenues cet après-midi jusqu'en début de nuit.



Ces précipitations font réagir la Nive, qui pourrait atteindre les niveaux des premiers débordements.



Première crue d'Automne, ordinaire pour la saison. Atteinte possible du niveau des premiers débordements en fin de soirée ou début de nuit de dimanche à lundi.