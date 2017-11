Bulletin de vigilance crues Rhin-Sarre

Commentaire général sur la situation

*Précipitation et situation hydrologique*



D'importants cumuls de pluies sont tombés sur la Suisse, les Vosges et la Forêt Noire durant les 24 dernières heures.

L'ensemble du territoire surveillé est donc en réaction hydrologique depuis samedi soir.

Les pluies se sont faites moins intenses durant la nuit de samedi à dimanche.



En ce qui concerne le Rhin, les fortes précipitations observées sur le relief Alpin du Rhin en Suisse ces dernières 24h00 ne suffisent pas à déclencher la vigilance jaune sur le Rhin GCA.

Cependant, avec l'apport des affluents du Rhin en Allemagne, les débits du Rhin vont augmenter sur le reste du linéaire surveillé jusqu'à lundi.

La vigilance jaune sur les 3 derniers tronçons du Rhin est donc justifiée par l'impact de la crue sur la navigation et les ouvrages du Rhin. Aucun débordement ne devrait être observés sur les secteurs endigués, mais des débordements localisés pourraient être observés sur les îles du Rhin.



En ce qui concerne le bassin amont de la Sarre, le cours d'eau a commencé à réagir aux pluies tombées entre samedi et ce dimanche matin, en particulier à la station de Sarrebourg.



*Evolution prévue*



Ce dimanche, le domaine surveillé sera encore arrosé par des averses de pluies.

Les cumuls les plus importants sont attendus sur les têtes des bassins vosgiens. L'ensemble des niveaux des cours d'eau continuera à augmenter ce dimanche.



Sur le secteur de la Sarre amont, les seuils des premiers débordements pourraient être atteints dans la soirée de dimanche.



De même, le débit du Rhin devrait continuer de croître jusque dans la journée de demain.