Bulletin de vigilance crues Oise-Aisne

Les précipitations soutenues sous forme de pluie continue (environ 40 mm depuis le 11/11 matin) observées par Météo France entrainent une montée des niveaux sur l'Aisne et l'Aire. Il est a noté que météo France ne prévoit plus que de faibles précipitations pour cette après midi.

De légers débordements sont à prévoir dans les secteurs de Varennes et Mouron.

Une crue ordinaire en cours sur l'Aire et l'Aisne amont et risque de provoquer des débordements sur les secteur de Varennes et Mouron

Cette crue sera comparable à la crue de février 2001 pour Varennes et novembre 2010 pour Mouron.