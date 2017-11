Bulletin de vigilance crues Seine amont-Marne amont

Suite aux fortes précipitations de ces 2 derniers jours (plus de 45 mm de pluies sont tombés sur le bassin Saulx-Ornain ces dernières 48 heures), les niveaux de la Saulx et de l'Ornain sont en hausse depuis la nuit dernière (nuit de samedi à dimanche).

Les niveaux de ces 2 cours d'eau continuent d'augmenter cet après-midi.

Des débordements non dommageables pourraient se produire dans la soirée de dimanche sur la Saulx dans le secteur de Montiers-sur-Saulx.

Sur l'Ornain le niveau des premiers débordements ne devrait pas être atteint.



Dans les prochains jours un temps plus sec est prévu par Météo France, ce qui va favoriser la décrue sur le bassin Saulx-Ornain.



Crue automnale de faible intensité habituelle pour la saison