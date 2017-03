BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Allier

Bulletin émis le : 03/03/2017 à 15:23

Prochain bulletin le : 04/03/2017 à 08:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en vigilance jaune des tronçons Sioulet/Sioule amont et Dore



Qualification de la situation :

Risque de crue de faible ampleur sur la Dore, le Sioulet et la Sioule amont



Situation actuelle et évolution prévue :

Actuellement, le temps est sec sur le bassin de l'Allier et les niveaux des cours d'eau sont actuellement normaux pour la saison, mais les sols sont très humides suite aux précipitations des derniers jours.



Un épisode pluvio-neigeux est attendu en cours de nuit et matinée de demain samedi sur l'ensemble du bassin versant. Il s'accompagnera de cumuls modérés à important sur l'ensemble des bassins. Il devrait s'accompagner d'une chute marquée de la limite pluie-neige: de 1000 m jusque vers 600 m au minimum en milieu et fin d'épisode.



Néanmoins, étant donné l'importance des cumuls annoncés, l'état de saturation des bassins versants et surtout l'incertitude qui demeure importante quant à l'abaissement rapide de la limite pluie-neige, il existe une forte probabilité pour que les réactions hydrologiques induites par ces précipitations amènent un dépassement des premiers niveaux de débordement sur la Sioule amont, le Sioulet et la Dore aval demain samedi 04/03/2017 à partir de la mi-journée.



Prochaine actualisation demain samedi 04/03 à 8h.

Situation hydrologique par tronçon :





Tronçon : Dore



Un épisode pluvio-neigeux est attendu cette nuit et en matinée de demain.

Compte tenu des cumuls modérés à importants annoncés et des incertitudes quant à la baisse de la limite pluie-neige, il existe un risque que la réaxction de la Dore conduise à l'atteinte des 1ers niveaux de débordementdans le secteur aval du tronçon (Dorat) demain samedi à partir de la mi-journée.



Risque de crue de faible ampleur sur la Dore aval.

Tronçon : Sioulet - Sioule amont



Un épisode pluvio-neigeux est attendu cette nuit et en matinée de demain.

Compte tenu des cumuls modérés à importants annoncés et des incertitudes quant à la baisse de la limite pluie-neige, il existe un risque que la réaction de la Sioule amont et du Sioulet conduise à l'atteinte des 1ers niveaux de débordement à La Prugne et Pontgibaud demain samedi à partir de la mi-journée.

Risque de crue de faible ampleur sur le Sioulet et la Sioule amont.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.