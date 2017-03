BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Gironde-Adour-Dordogne (bassin Dordogne)

Bulletin émis le : 03/03/2017 à 15:06

Prochain bulletin le : 04/03/2017 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en vigilance jaune sur les tronçons :

- Isle amont

- Vézère amont



Qualification de la situation :

Crues hivernales de faible ampleur sur le bassin de la Dordogne.





Situation actuelle et évolution prévue :

Un épisode pluvieux balayera l'ensemble du bassin à partir de ce vendredi soir et jusqu'à dimanche, entrainant une hausse des débits des cours d'eau.



Les plus fortes intensités sont attendues dans la nuit de vendredi à samedi.

Sur les tronçons mis en vigilance, les premiers débordements, très localisés, pourront être observés dans la matinée de samedi.



Situation hydrologique par tronçon :





Tronçon : Isle amont



Un épisode pluvieux balayera le bassin de la Dordogne à partir de ce vendredi soir et jusqu'à dimanche.

Les plus fortes intensités sont attendues dans la nuit de vendredi à samedi.



Des réactions sont à prévoir sur l'ensemble du tronçon.

Des premiers débordements pourront être observés et resteront limités au secteur de Cubas sur l'Auvézère.



Tronçon : Vézère amont



Un épisode pluvieux balayera le bassin de la Dordogne à partir de ce vendredi soir et jusqu'à dimanche.

Les plus fortes intensités sont attendues dans la nuit de vendredi à samedi.



Des réactions sont à prévoir sur l'ensemble du tronçon.

Des premiers débordements pourront être observés et resteront limités au secteur de Saint-Viance sur la Loyre.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.