BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Grand Delta

Bulletin émis le : 26/01/2017 à 14:22

Prochain bulletin le : 27/01/2017 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en vigilance JAUNE des cours d'eau suivants : Ardèche amont, Baume, Chassezac, Cèze amont, Gardon d'Alès, Gardon d'Anduze



Qualification de la situation :

Episode de pluie durable et classique pour la saison



Situation actuelle et évolution prévue :

Une épisode de pluie et neige aborde depuis cette nuit les Cévennes et leurs piémonts.

Les précipitations vont se poursuivre jusqu'à dimanche, sous forme de pluies parfois orageuses cet après-midi puis sous forme de pluies modérées mais durables à partir de la nuit prochaine.



Compte tenu de l'humidité des sols, de la neige déjà tombée à basse altitude et du net redoux qui va s'installer progressivement, les cours d'eau suivants sont placés en vigilance JAUNE : Ardèche amont, Baume, Chassezac, Cèze amont, Gardon d'Alès, Gardon d'Anduze.



Sous les cumuls les plus forts, ces précipitations pourront localement entraîner des phénomènes de ruissellement, des réactions rapides sous orages voire quelques débordements et dommages localisés sur les tronçons placés en vigilance et leurs affluents.

Les routes / passages à gué potentiellement submersibles pourront devenir impraticables.

Situation hydrologique par tronçon :





Tronçon : Cèze amont



Les précipitations attendues dans les prochaines heures et les prochains jours, combinées au redoux (fonte de la neige), sont de nature à faire réagir le cours d'eau et lui faire atteindre les premiers niveaux des débordements localisés sans pour autant entraîner de dommages significatifs.

Tronçon : Gardon d'Alès



Les précipitations attendues dans les prochaines heures et les prochains jours, combinées au redoux (fonte de la neige), sont de nature à faire réagir le cours d'eau et lui faire atteindre les premiers niveaux des débordements localisés sans pour autant entraîner de dommages significatifs.

Tronçon : Gardon d'Anduze



Les précipitations attendues dans les prochaines heures et les prochains jours, combinées au redoux (fonte de la neige), sont de nature à faire réagir le cours d'eau et lui faire atteindre les premiers niveaux des débordements localisés sans pour autant entraîner de dommages significatifs.

Tronçon : Ardèche amont



Les précipitations attendues dans les prochaines heures et les prochains jours, combinées au redoux (fonte de la neige), sont de nature à faire réagir le cours d'eau et lui faire atteindre les premiers niveaux des débordements localisés sans pour autant entraîner de dommages significatifs.

Tronçon : Baume - Chassezac



Les précipitations attendues dans les prochaines heures et les prochains jours, combinées au redoux (fonte de la neige), sont de nature à faire réagir les cours d'eau et leur faire atteindre les premiers niveaux des débordements localisés sans pour autant entraîner de dommages significatifs.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.