BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Méditerranée Est

Bulletin émis le : 26/01/2017 à 08:35

Prochain bulletin le : 26/01/2017 à 16:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage du Gapeau en Jaune



Qualification de la situation :

Situation hivernale courante



Situation actuelle et évolution prévue :

Des averses temporairement marquées (aspect orageux) se produisent aujourd'hui et la nuit suivante (jeudi à vendredi) sur les basins côtiers des Bouches-du-Rhône et du Var.

Les cours d'eau pourront réagir significativement à ces averse et provoquer quelques débordements en zone rurale. Les petits côtiers varois sont notemment concernés.

Situation hydrologique par tronçon :





Nom Vigilance RSS Huveaune Vert Var amont Vert Var aval Vert Nartuby Vert Argens moyen Vert Argens aval Vert Gapeau Jaune Arc Vert

Tronçon : Gapeau



Le Gapeau reste à des niveaux bas ce jeudi matin. Des averses à caractère orageux aujourd'hui et la nuit suivante (de jeudi à vendredi) pourront faire réagir significativement leGapeau et ses affluents et provoquer de rapides montées de niveau. Les premiers débordements en zone rurale (sur le Réal Martin notemment) pourraient être atteints.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.