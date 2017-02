BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Vienne-Charente-Atlantique (antenne de La Rochelle)

Bulletin émis le : 27/02/2017 à 08:39

Prochain bulletin le : 27/02/2017 à 16:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en vigilance jaune du tronçon Estuaire Charente



Qualification de la situation :

Une perturbation balaie les côtes charentaises avec des vents se renforçant au cours de la nuit prochaine et de la journée de mardi. Une surcote est attendue au plus fort de la dépression, au moment de la pleine mer de mardi matin.



Situation actuelle et évolution prévue :

Des marées de vives eaux seront observées du lundi jusqu'au mercredi (coefficents supérieurs à 100), accompagnées de surcotes marines significatives. Des débordements localisés sont possibles sur les estuaires, notamment lors des pleines mers de lundi soir et mardi matin.

Situation hydrologique par tronçon :





Nom Vigilance RSS Lay Vert Sèvre Niortaise amont Vert Sèvre Niortaise aval Vert Boutonne amont Vert Boutonne aval Vert Bandiat - Tardoire Vert Charente source Vert Charente amont Vert Charente moyenne Vert Charente aval Vert Estuaire Charente Jaune Seugne Vert Seudre Vert

Tronçon : Estuaire Charente



Des marées de vives eaux seront observées du lundi jusqu'au mercredi (coefficents supérieurs à 100), accompagnées de surcotes marines significatives. Des débordements localisés sont possibles sur les estuaires, notamment lors des pleines mers de lundi soir et mardi matin.



Crue estuarienne.

Cote prévue à l'échelle de Rochefort pour la pleine mer de lundi soir à 17h45: entre 7,00 et 7,20 m

Cote prévue à l'échelle de Rochefort pour la pleine mer de mardi matin à 6h00: entre 7,10 et 7,40 m



Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.