BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Rhin-Sarre

Bulletin émis le : 09/03/2017 à 15:02

Prochain bulletin le : 10/03/2017 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Les tronçons Sarre amont, Sarre Moyenne-Eichel, Rhin Canalisé Amont, Rhin Canalisé Aval et Rhin Courant Libre passe en vigilance jaune.





Qualification de la situation :

Les débits observés et à venir sur les tronçons de la Sarre et du Rhin sont habituels pour un mois de mars.



Situation actuelle et évolution prévue :

Des pluies continues pénètrent dans le territoire du SPC Rhin Sarre par le nord-ouest depuis 24H et sont localement intenses sur le massif vosgien, sur la forêt noire et les têtes de bassins. Les pluies sont aussi présentes sur le relief Alpin du Rhin en Suisse.

Ces pluies devraient se poursuivre encore dans l'après-midi et s'atténuer dans la nuit de jeudi à vendredi.



Une montée du niveau d'eau s'est amorcée dans la matinée notamment sur la Sarre et ses affluents ainsi que sur le Rhin et devrait se poursuivre dans les prochaines 24 heures.





Situation hydrologique par tronçon :





Tronçon : Sarre amont



La Sarre sur ce secteur commence à peine à réagir à l'heure de la rédaction de ce bulletin. La montée du niveau de la Sarre prévue par nos outils de prévisions devrait se produire dans l'après-midi pour atteindre un maximum en début de nuit.



Crue ordinaire pour la saison.

Le niveau d'eau à 12h00 à Sarrebourg est de 1,75 m.



Le niveau maximal à la station de Sarrebourg devrait atteindre une hauteur de l'ordre de 2,8 m (+-20cm) en début de nuit.

Tronçon : Sarre moyenne - Eichel



La Sarre sur ce secteur commence à peine à réagir à l'heure de la rédaction de ce bulletin mais la montée a commencé sur ses affluents, l'Isch notamment. La montée du niveau de la Sarre prévue par nos outils de prévisions devrait se produire dans l'après-midi pour atteindre un maximum en début de nuit.











Il s'agit d'une crue ordinaire pour la saison.

Le niveau d'eau à 12h00 à Sarralbe est de 1,70 m. Le niveau de l'Isch à Postroff est de 1,14 m à 12h00.

A la station de Sarralbe, le niveau maximal devrait atteindre une hauteur de l'ordre de 2,9 m (+-15cm) dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10.

Tronçon : Rhin canalisé amont



L'augmentation du débit à la station de Kehl devrait se produire dans la matinée de vendredi pour atteindre un maximum en début de nuit.



La crue est ordinaire pour la saison et provient principalement d'un apport des affluents de la forêt noire.

Le débit mesuré à la station de Kehl est de 1400 m³/s à 13h00.

Le débit maximal devrait se situer entre 1900m³/s et 2300 m³/s en début de nuit.

Tronçon : Rhin canalisé aval



L'augmentation du débit à la station de Kehl devrait se produire dans la matinée de vendredi pour atteindre un maximum en début de nuit.









La crue est ordinaire pour la saison et provient principalement d'un apport des affluents de la forêt noire.



Le débit mesuré à la station de Kehl est de 1400 m³/s à 13h00.

Le débit maximal devrait se situer entre 1900m³/s et 2300 m³/s en début de nuit.

Tronçon : Rhin courant libre



Le Rhin Courant Libre commence à réagir à l'heure de la rédaction de ce bulletin. L'augmentation du débit à la station de Maxau devrait se produire dans la matinée de vendredi pour atteindre un maximum dans la nuit de vendredi à samedi.







La crue est ordinaire pour la saison et provient principalement d'un apport des affluents de la forêt noire.

Le débit mesuré à la station de Maxau est de 1400 m³/s à 13h00.

Le débit maximal devrait se situer entre 2200m³/s et 2400m³/s dans la nuit de vendredi à samedi.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.