BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Vilaine Côtiers Bretons

Bulletin émis le : 03/02/2017 à 14:46

Prochain bulletin le : 04/02/2017 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

passage en vigilance JAUNE du tronçon ODET



Qualification de la situation :

Vigilance Jaune sur le tronçon ODET



Situation actuelle et évolution prévue :

Aujourd'hui des pluies et averses, parfois fortes et orageuses se déplacent sur la région d'Ouest en Est.

Entre aujourd'hui vendredi 3 février et dimanche 5 février, 3 dépressions actives apporteront d'importants cumuls de pluies particulièrement sur la partie Ouest de la région.

Malgré des niveaux initialement bas pour la saison, l'ensemble des cours bretons va réagir fortement.

Les coefficients de marée sont faibles et à la baisse au cours du week-end et ne constitueront pas un caractère aggravant.

Situation hydrologique par tronçon :





Nom Vigilance RSS Morlaix Vert Aulne Vert Odet Jaune Laïta Vert Blavet Vert Vilaine aval Vert Oust Vert Vilaine médiane Vert Vilaine amont Vert Meu Vert Ille Vert Seiche Vert Leguer-Guindy-Jaudy Vert Trieux-Leff-Gouët Vert Gouessant-Arguenon-Rance Vert

Tronçon : Odet



L'accumulation des passages pluvieux entre aujourd'hui vendredi 3 février et dimanche 5 février, provoquera une forte montée de l'Odet et de ses aflluents, malgré une situation initiale plutôt basse pour la saison.



Après les pluies d'aujourd'hui et de la nuit prochaine,

Les prévisions de hauteur sont les suivantes :

- sur le Stéïr à Quimper (Moulin-Vert) : 1.15m +/- 15 cm en milieu de journée de demain samedi 4 février

- sur l'Odet à Quimper (Kervir) : 1.90m +/- 15 cm en fin d'après-midi de demain

- sur l'Odet maritime à Quimper (Palais de Justice) : 2.60m +/- 15 cm à la pleine mer de demain matin vers 10h30



Après une courte accalmie dans la journée de samedi, les nouvelles pluies de la nuit de samedi à dimanche feront repartir les niveaux à la hausse. Des précisions sur l'évolution de la situation seront apportées dans les bulletins de demain samedi.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.