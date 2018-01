Bulletin de vigilance crues Loire-Cher-Indre

Sur le bassin de l'Arroux - Bourbince, les pluies depuis samedi ont entrainé la saturation des sols et des premières réactions des cours d'eau.

Les bassins versants sont actuellement très humides et donc très réactifs. Des pluies importantes sont prévues cette nuit et demain.

Le dépassement du niveau des premiers débordements est prévu demain jeudi 4/01 très tôt dans la matinée.

Les valeurs aux pointes de crue ne sont pas encore prévisibles : elles sont attendues à Rigny sur Arroux au plus tôt dans la nuit du 5 au 6/01 et à Vitry le 5/01 en fin d'après midi.

Crue de même ampleur que celle de début mai 2013.

Les prévisions sont directement accessibles dans Vigicrues par les graphes temps-réel au niveau des stations.