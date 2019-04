Bulletin de vigilance crues Loire-Cher-Indre

Actuellement les précipitations affectent principalement les sources de la Loire.

Une réaction est actuellement observé sur la Loire et ses affluents à l'amont du complexe de Montpezat (barrages de la Palisse et du Gage).

Plus à l'aval, la réaction est moins importante.



Sur la Loire, le Lignon-du-Velay et la Borne, les niveaux des premiers débordements ne seront probablement pas atteints.

Risque de crue de faible ampleur.

Les prévisions sont directement accessibles dans les graphes temps-réel au niveau des stations.