Bulletin de vigilance crues Vienne-Charente-Atlantique (centre de Poitiers)

Vienne limousine Jaune Les précipitations conséquentes (de l'ordre de 25 mm) tombées sur un sol humide depuis le 3 janvier 2018, ont fait réagir la Vienne Limousine. Les pluies soutenues prévues pour les prochaines 48 heures vont continuer à faire monter les niveaux au cours des jours à venir.

Les premiers débordements sont prévus dans la nuit de jeudi à vendredi. Crue modérée et normale pour la saison. Prévision à Aixe-sur-Vienne le 5 janvier à 12h: entre 1,7 et 2,30 m Aucun

Vienne médiane Jaune Les précipitations conséquentes (de l'ordre de 25 mm) tombées sur un sol humide dans l'après-midi du 3 janvier 2018 ont fait réagir la Vienne Médiane. Les pluies soutenues prévues pour les prochaines 48 heures vont continuer à faire monter les niveaux tout au long de la journée du 4 janvier 2018.



Les premiers débordements sont prévus dans la soirée du jeudi 4 janvier 2018. Crue modérée et normale pour la saison. Prévision à Confolens le 5 janvier à 12h: entre 2,3 et3,00 m

Prévision à Lussac le 5 janvier à 12h: entre 3,00 et 3,50 m

Prévision à Chauvigny le 5 janvier à 10h: entre 2,50 et 3,00 m Aucun

Vienne - Bec des Deux Eaux Jaune Les précipitations conséquentes (de l'ordre de 25 mm) ont été observées sur le bassin amont de la Vienne. Elles vont par propagation commencer à faire réagir la Vienne Bec des deux eaux. Les pluies soutenues prévues sur l'amont de la Vienne durant les 48 prochaines heures vont accentuer la hausse des niveaux du cours d'eau. Les premiers débordements seront observés dans la soirée du 4 janvier 2018. Crue modérée et normale pour la saison. Prévision à Châtellerault le 5 janvier 2018 à 10h00 : entre 2,20 et 2,50 m.

Prévision à Ingrandes le 5 janvier 2018 à 12h00 : entre 3,50 et 4,20 m. Aucun

Vienne tourangelle Jaune Les précipitations conséquentes (de l'ordre de 25 mm) ont été observées sur le bassin amont de la Vienne et de la Creuse. Elles vont par propagation commencer à faire réagir la Vienne Tourangelle. Les pluies soutenues prévues sur l'amont de la Vienne et de la Creuse durant les 48 prochaines heures vont accentuer la hausse des niveaux du cours d'eau. Les premiers débordements seront observés en fin d'après-midi du 4 janvier 2018. Crue modérée et normale pour la saison. Prévision à Nouâtre le vendredi 5 janvier 2018 à 10h00 : entre 4,20 et 4,70 m.

Prévision à Chinon le vendredi 5 janvier 2018 à 10h00 : entre 3,10 et 3,80 m. Aucun

Creuse amont Jaune Les précipitations conséquentes (de l'ordre de 25 mm) tombées sur un sol humide depuis le 3 janvier 2018, ont fait réagir la Creuse amont. Les pluies soutenues prévues pour les prochaines 48 heures vont continuer à faire monter les niveaux au cours des jours à venir.

Les premiers débordements sont prévus dans la nuit de jeudi à vendredi.

Crue modérée et normale pour la saison. Aucun

Creuse médiane Jaune Les précipitations conséquentes (de l'ordre de 25 mm) tombées sur un sol humide depuis le 3 janvier 2018, ont fait réagir la Creuse médiane. Les pluies soutenues prévues pour les prochaines 48 heures vont continuer à faire monter les niveaux au cours des jours à venir.

Les premiers débordements sont prévus dans la nuit de jeudi à vendredi. Crue modérée et normale pour la saison. Aucun

Creuse - Bec des Deux Eaux Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Gartempe Jaune Les précipitations conséquentes (de l'ordre de 25 mm) tombées sur un sol humide depuis le 3 janvier 2018, ont fait réagir la Gartempe. Les pluies soutenues prévues pour les prochaines 48 heures vont continuer à faire monter les niveaux au cours des jours à venir.

Les premiers débordements sont prévus dans l'après-midi du vendredi 5 janvier 2018. Crue modérée et normale pour la saison. Aucun

Clain Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Thouet amont Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun