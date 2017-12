Bulletin de vigilance crues Gironde-Adour-Dordogne (bassin Dordogne)

Dronne amont

Jaune

D'abondantes précipitations ont touché le bassin de la Dronne depuis dimanche matin (70 mm environ).

Sous l'effet de ces précipitations, la Dronne a connu une hausse importante. Les maximums ont été observés en fin de nuit de dimanche à lundi à l'amont du bassin, sur la Dronne à St Pardoux-la-Rivière et sur la Côle à St Jean-de-Côle.

La crue se propage actuellement vers Brantôme qui devrait atteindre son maximum en milieu de journée ce lundi, puis à Ribérac en soirée.

Les précipitations prévues ce lundi sont faibles, elles ne sont pas de nature à renforcer la crue formée.

Crue de faible ampleur, habituelle pour la saison.

A Brantôme, le maximum devrait se situer entre 1,30 et 1,40 m en milieu de journée ce lundi.

A Ribérac, il devrait être compris entre 0,7m et 0,80m en fin de journée lundi.