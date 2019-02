Bulletin de vigilance crues Gironde-Adour-Dordogne (bassin Dordogne)

Commentaire général sur la situation

Les pluies de vendredi ont été relativement soutenues sur le bassin de la Dronne (de l'ordre de 10mm.).

Le débit en amont reste soutenu et le bassin de La Tude a eu un apport non négligeable sur la Dronne aval qui provoque aujourd'hui les premiers débordements dans le secteur de Coutras. Une situation d'étale va perdurer pour cette journée de samedi à Coutras.

Les pluies des derniers jours ont également renforcé les débits de l'Isle et de la Dordogne. A leur confluence à Libourne ces débits entrainent lors de la pleine mer de ce soir un niveau proche des premiers débordements.

Cote prévue à Libourne : entre 5,05m. et 5,25m.



Quelques précipitations sont prévues aujourd'hui mais elles ne sont pas de nature à faire remonter les niveaux.