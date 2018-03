Bulletin de vigilance crues Rhône amont-Saône

Commentaire général sur la situation

Aujourd'hui vendredi, une nouvelle perturbation arrose l'ensemble des bassins du SPC Rhône amont Saône avant le retour d'un temps sec en début de nuit de vendredi à samedi. Samedi et dimanche des averses seront possibles. Les pluies attendues provoqueront des réactions modérées sur les cours d'eau en tête de bassin. Sur le Val de Saône, l'onde de crue générée sur l'amont du bassin Saône Doubs par les précipitations observées en milieu de semaine poursuit sa propagation. La hausse des niveaux de la Saône provoquera des débordements et dommages localisés sur les tronçons de la Saône du Doubs à la Seille et de la Saône à Lyon a cours des prochaines 24 heures.

Pour plus d'informations se reporter aux bulletins associés aux tronçons concernés.

Sur les autres tronçons surveillés par le SPC Rhône-amont Saône, aucune vigilance particulière n'est requise.