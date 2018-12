Bulletin de vigilance crues Rhône amont-Saône

Commentaire général sur la situation

La perturbation qui affecte nos bassins depuis vendredi matin, apporte des pluies continues et durables. Les cumuls observés depuis hier vendredi sur les Vosges et sur le Jura ont provoqué une réaction des cours d'eau de ces secteurs. Les niveaux des cours d'eau sont stabilisés voire orientés à la baisse sur l'amont des bassins vosgiens. Les nouvelles précipitations sont attendues aujourd'hui et demain et pourraient provoquer une nouvelle hausse des niveaux avec de possibles premiers débordements localisés non dommageables. Pour plus d'informations se reporter aux bulletins associés aux tronçons concernés.