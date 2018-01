Bulletin de vigilance crues Alpes du Nord

Commentaire général sur la situation

Suite aux précipitations du WE dernier, les niveaux des cours d'eau pour les bassins de moyenne altitude sont soutenus. Météo-France prévoit des précipitations importantes jusqu'à vendredi matin. La limite pluie-neige reste proche de 1000 m jusqu'en première partie de la nuite de mercredi à jeudi. Cette limite remonte au delà de 2000 m d'altitude en seconde partie de nuit. Cette remontée de la limite pluie-neige s'accompagne d'un renforcement des précipitations dans la matinée de jeudi. Les bassins avec une part significative en dessous de 1000 m d'altitude devraient repartir progressivement à la hausse mercredi après-midi notamment l'Arly. Des réactions plus fortes sont par contre attendues jeudi après midi avec le maintien de niveaux élevés dans la journée de vendredi. Pour les tronçons Isère moyenne et Isère grenobloise, les seuils de premiers de débordement pourraient être atteints dans la nuit de jeudi à vendredi.