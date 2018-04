Bulletin de vigilance crues Grand Delta

Commentaire général sur la situation

Depuis ce matin, les précipitations se sont concentrées sur les tronçons en vigilance (axe Cévennes-Ardèche).

Dans ces secteurs, on observe des réactions assez modérées des cours d'eau.

Les pluies orageuses devraient se poursuivre jusqu'en soirée, les cumuls les plus importants étant attendus près de la vallée du Rhône dans une zone comprise entre les départements 30-07-26-84-13.

Elles se décaleront en soirée vers l'Est en perdant progressivement en intensité.

Retour au calme dans la nuit.



Compte tenu des réactions en cours, de l'humidité des sols et de l'incertitude sur l'intensité et la localisation des précipitations à venir, les cours d'eau suivants sont maintenus en vigilance JAUNE montée rapide : Gardon d'Alès, Cèze amont, Baume-Chassezac, Ardèche amont, Ouvèze-Eyrieux. Pour les cours d'eau du Vaucluse (rive gauche du Rhône), pas de vigilance mais des pluies orageuses avec de fortes intensités sont prévues.



Sous les intensités les plus importantes, ces pluies pourront localement entraîner des phénomènes de ruissellement, des réactions rapides des cours d'eau voire quelques débordements non dommageables sur les tronçons placés en vigilance et leurs affluents.

Les routes / passages à gué potentiellement submersibles pourront devenir impraticables.

Les activités proches des cours d'eau pourront être perturbées.