Bulletin de vigilance crues Méditerranée Ouest

Les sols de l'amont du fleuve Hérault sont saturés. Le cours d'eau Hérault et ses affluents ont faiblement réagi aux sollicitations pluvieuses. Les nouvelles précipitations attendues dans la nuit de mercredi à jeudi matin et en cours de journée de jeudi pourront provoquer des montées rapides de l'amont du fleuve Hérault et de ses affluents, sans engendrer de débordements.