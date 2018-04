Bulletin de vigilance crues Méditerranée Ouest

Les pluies attendues sur la montagne noire et sur les Corbières vont conduire à gonfler les cours d'eau de la Cesse et de l'Orbieu. SI la chronologie des pluies sur ces différentes zones favorise la simultanéité des apports, les réactions sur le tronçon Basse Plaines de l'Aude pourraient être significatives et appellent une vigilance particulière pour éviter la mise en danger des personnes qui s'exposeraient en proximité du lit du fleuve.