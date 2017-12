Bulletin de vigilance crues Méditerranée Est

Var amont

Jaune

Les débits sont au plus bas pour le moment.



Un premier passage précipitant affecte le bassin versant, donnant de la neige à très basse altitude. Première situation pluvieuse d'importance intervenant sur des sols secs, donnant lieu malgré tout à une réponse hydrologique significative, mais d'un niveau ordinaire. Episode pluvieux important et durable (24 à 36 heures) se focalisant sur les Alpes Maritimes, avec une intensité maximale en journée du lundi 11 décembre, plus particulièrement l'après-midi et le soir.



Etant donné le niveau très bas des cours d'eau et la sécheresse des sols, la réaction des cours d'eau aux pluies abondantes se traduira par une augmentation des débits sans provoquer de débordement significatif. La réponse hydrologique se manifestera principalement entre l'après-midi du lundi 11 décembre et la nuit du lundi 11 au mardi 12 décembre.