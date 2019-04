Bulletin de vigilance crues Méditerranée Est

Commentaire général sur la situation

Episode pluvieux en cours mais sans réaction pour le moment sur la Nartuby. Poursuite des pluies par moments soutenues en nuit de mercredi à jeudi. Celles-ci finiront par engendrer une montée rapide et significative de la Nartuby, mais sans réels débordements.



A noter que de façon plus générale, les pluies les plus copieuses affecteront l'Est varois et les Alpes Martimes. Les bassins côtiers associés à cette zone seront également assujettis à des réactions significatives, mais qui ne devraient pas aller au-delà de quelques débordements ponctuels.