Bulletin de vigilance crues Gironde-Adour-Dordogne (bassin Gironde et Adour)

Arros - Bouès Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Adour amont - Echez Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Gave de Pau béarnais Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Gave de Pau bigourdan Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Gave d'Oloron Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Gaves réunis Jaune Un épisode de fortes marées a débuté samedi 19 janvier (coefficient de 72) et va se poursuivre jusque dimanche 27 janvier (coefficient de 71).

Les coefficients de marée culmineront à 108, ce mercredi 23 janvier.

De plus, le passage de perturbations météorologiques associées à de forts vents va générer de la surcote lors des marées les plus fortes.

La conjonction de ces phénomènes météorologiques et maritimes associés à des débits modérés sur les Gaves pourrait générer de faibles débordements lors des pleines mers à partir de mercredi matin sur le secteur de Peyrehorade. Faible crue. Peyrehorade :

- mardi 22 janvier vers 19h15, la hauteur devrait être comprise entre 1,60 m et 1,90 m

- mercredi 23 janvier vers 7h30, la hauteur devrait être comprise entre 2,10 m et 2,60 m Aucun

Saison Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Nive Jaune Sur la Nive, les niveaux sont actuellement bas.

Une perturbation a débuté ce mardi matin sur le bassin de l'Adour et devrait se poursuivre jusqu'à jeudi. Les intensités seront les plus fortes dans la nuit de mardi à mercredi et la journée de mercredi.

Des premières réactions sont attendues dès mardi soir. Les niveaux vont ensuite augmenter toute la journée de mercredi. Crue faible à modérée Dans les secteurs de Cambo et Ossès, les niveaux des premiers débordements pourraient être franchis à partir de mercredi matin.

Les maximums devraient être atteints en fin de journée de mercredi.



A la pleine mer de mercredi matin aux environs de 7h30, la hauteur à Bayonne (Pont-Blanc) devrait être comprise entre 4,95m et 5,15m.

Aucun

Nivelle Jaune Sur la Nivelle, les niveaux sont actuellement bas.

Une perturbation débute ce mardi sur le bassin de l'Adour en fin de matinée et devrait se poursuivre jusqu'à jeudi. Les intensités seront les plus fortes dans la nuit de mardi à mercredi et la journée de mercredi

Les premières réactions sur la Nivelle sont attendues dès mardi soir. Les niveaux vont ensuite augmenter et provoquer de faibles débordements dans le secteur de Saint-Pée-sur-Nivelle dès mercredi matin. Crue faible à modérée Dans le secteur de Saint-Pée-sur-Nivelle, le niveau des premiers débordements pourrait être franchi mercredi dans la matinée.

Le maximum devrait être atteint mercredi en fin de journée.

Aucun

Adour moyen Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Midouze Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun

Adour maritime Jaune Un épisode de fortes marées a débuté samedi 19 janvier (coefficient de 72) et va se poursuivre jusque dimanche 27 janvier (coefficient de 71).

Les coefficients de marée culmineront à 108, ce mercredi 23 janvier.

De plus, le passage de perturbations météorologiques associées à de forts vents va générer une surcote lors des marées les plus fortes.



La conjonction de ces phénomènes météorologiques et maritimes va générer de faibles débordements lors des pleines mers à partir mercredi matin sur les secteur de Saint-Laurent-de-Gosse [Urt] et Bayonne Lesseps.

Faible crue estuarienne. Prévisions chiffrées disponibles dans les zones graphiques pour la station de Bayonne Lesseps.



Prévisions chiffrées pour la station de Saint-Laurent-de-Gosse [Urt]:

- mardi 22 janvier vers 18h30, la hauteur devrait être comprise entre 4,23m et 4,55m

- mercredi 23 janvier vers 7h, la hauteur devrait être comprise entre 4,56m et 4.90m. Aucun

Confluence Garonne - Dordogne Jaune Un épisode de fortes marées a débuté samedi 19 janvier (coefficient de 72) et va se poursuivre jusqu'à dimanche 27 janvier (coefficient de 71).

Les coefficients de marée culmineront à 108, ce mercredi 23 janvier.

De plus, le passage de perturbations météorologiques associées à de forts vents va générer une surcote lors des marées les plus fortes.

La conjonction de ces phénomènes météorologiques et maritimes va générer de faibles débordements lors des pleines mers à partir mercredi matin sur les secteurs de Bordeaux et Libourne. Faible crue estuarienne. Prévisions chiffrées disponibles dans les zones graphiques pour les stations de Bordeaux et Libourne. Aucun

Garonne girondine Vert Pas de vigilance particulière requise. Aucun