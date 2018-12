Bulletin de vigilance crues Rhin-Sarre

Commentaire général sur la situation

Plusieurs évènements pluvieux se sont succédés entre le 21/12/18 et le 23/12/18, entraînant une saturation des sols et une première réaction hydrologique des cours d'eau.



De nouvelles pluies, assez marquées, sont prévues sur les reliefs vosgiens ainsi que sur les bassins du Rhin en Suisse durant ces 24 prochaines heures.

Les cours d'eau réagiront à la hausse dans la soirée du 23/12/18.

Quelques débordements localisés pourraient être observés dans la journée du 24/12/18 sur les tronçons passés en vigilance.



L'augmentation des débits sur le Rhin devrait commencer dans la nuit du 23/12/18 au 24/12/18 sur le tronçon GCA. L'onde de crue se propagera entre le secteur de Bâle et celui de Lauterbourg durant les 24 prochaines heures.