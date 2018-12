Bulletin de vigilance crues Oise-Aisne

Les précipitations modérées observées par Météo France dans les dernières 24 heures (entre 20 et 25 mm) sur l'amont du tronçon entrainent une montée des niveaux sur l'Aisne Moyenne.

Les pluies annoncées dans les prochaines 48 heures vont entretenir cette hausse et vont engendrer des débordements modérés dans les secteurs de Mouron et Vouziers.



crue ordinaire habituelle pour la saison.

Pour les prévisions chiffrées, voir le tableau PDF joint.