Bulletin de vigilance crues Vilaine-Côtiers Bretons

Commentaire général sur la situation

Après les passages pluvieux de ces derniers jours, les cours d'eau bretons ont connu une première réaction depuis hier soir samedi 9 décembre. La montée des niveaux se poursuit sur de nombreux cours d'eau au cours de cette journée de dimanche 10 décembre.

Météo-France annonce l'arrivée d'une tempête la nuit prochaine. Elle abordera la pointe Finistère en soirée et traversera rapidement l'ensemble de la région. Cet épisode fortement venteux sera accompagné de précipitations importantes sur l'ensemble de la région. Les surcôtes en mer seront élevées, les vagues puissantes mais les marées seront de faible amplitude (coefficient 53 lundi). Mais attention il y a encore des incertitudes sur le positionnement des secteurs exposés aux plus forts cumuls de pluies.

Les cours d'eau bretons qui étaient avant ce week-end à des niveaux plutôt inférieurs à la moyenne pour un mois de décembre sont déjà revenus à des niveaux de saison et vont fortement réagir aux pluies de la nuit prochaine. Un certain nombre de tronçons de cours d'eau est d'ores et déjà placé en vigilance JAUNE crues à ce bulletin du dimanche 16h et d'autres tronçons à réaction plus lente pourraient être ajoutés au bulletin de demain lundi 11 décembre 10h.