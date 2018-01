Bulletin de vigilance crues Maine-Loire aval

Commentaire général sur la situation

Du fait des précipitations continues et régulières de ces derniers jours, les sols sont actuellement saturés et les niveaux élevés sur l'ensemble de nos bassins.



Par ailleurs, les pluies orageuses liées au passage de la tempète "Carmen" qui se sont produites en matinées de ce 1er janvier ont été particulièrement marquées et significatives sur l'amont de la Mayenne, ainsi que sur le sous-bassin de l'Ernée.



Il n'est pas prévu de nouvelle précipitation conséquente pour les prochaines 24 heures, mais les réactions hydrologiques déjà entamées vont se poursuivre : hausse des niveaux attendue sur l'ensemble de nos bassins et en particulier sur la Mayenne amont.