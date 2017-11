Bulletin de vigilance crues Rhône amont-Saône

Savoureuse Jaune Les précipitations observées depuis samedi, particulièrement importantes sur les ballons, provoquent une hausse des niveaux des cours d'eau du bassin de la Savoureuse. Les précipitations se poursuivent et seront plus soutenues entre la mi-journée et la fin d'après midi de dimanche. La hausse des niveaux des cours d'eau va se poursuivre au cours de la journée de dimanche, en particulier sur la Savoureuse où les niveaux des premiers débordements et dommages localisés seront atteints à l'amont du tronçon en fin de matinée. Ce bulletin sera actualisé à le 12/11 à 16h. Crue de saison Voir le PDF

Allan Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Doubs en amont de la Loue Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Loue Jaune Les précipitations observées depuis samedi, particulièrement importantes sur le relief, provoquent une hausse des niveaux des cours d'eau du bassin de la Loue. Les précipitations se poursuivent et seront plus soutenues entre la mi-journée et la fin d'après midi de dimanche. La hausse des niveaux des cours d'eau va se poursuivre au cours de la journée de dimanche, en particulier sur la Loue où les niveaux des premiers débordements et dommages localisés pourraient être atteints sur ce tronçon au cours de la soirée de dimanche. Pas de bulletin de prévision associé. Aucun

Doubs en aval de la Loue Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Ognon en amont de la Linotte Jaune Les précipitations observées depuis samedi, particulièrement importantes sur le Nord Franche-Comté, provoquent une hausse des niveaux des cours d'eau du bassin de l'Ognon en amont de la Linotte. Les précipitations se poursuivent et seront plus soutenues à partir de la mi-journée de ce dimanche 12 novembre. La hausse des niveaux des cours d'eau va se poursuivre au cours de la journée de dimanche, en particulier sur l'Ognon où les niveaux des premiers débordements et dommages localisés seront atteints à l'amont du tronçon en milieu de matinée. Crue de saison Voir le PDF

Ognon en aval de la Linotte Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Saône en amont de la Lanterne Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Saône de la Lanterne à l'Ognon Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Ouche Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Saône de l'Ognon au Doubs Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Saône du Doubs à la Seille Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Seille Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Saône de la Seille à Lyon Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Saône à Lyon Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Haut Rhône en amont du Guiers Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Haut Rhône du Guiers à l'Ain Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Ain Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Haut Rhône en aval de l'Ain Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun

Bas Rhône en amont de l'Isère Vert Aucun risque de crue n'est prévisible dans les 24 heures. Aucun