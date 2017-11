Bulletin de vigilance crues Grand Delta

Commentaire général sur la situation

Un épisode d'abord typé cévenol (pluie essentiellement sur le relief) va se mettre en place à partir de la nuit prochaine. Les intensités seront modérées sur les reliefs jusqu'au milieu de journée de samedi avant le passage d'un front pluvio-orageux plus actif en soirée de samedi, pouvant occasionner l'apparition d'orages et de pluies plus intenses jusqu'en plaine (caractère méditerranéen). Sur la totalité de l'épisode les cumuls prévus par Météo-France sont assez significatifs pour justifier d'une veille hydrologique sur les cours d'eau en vigilance.



Malgré les sols très secs pour la saison, sous les intensités les plus importantes ces pluies pourront localement entraîner des phénomènes de ruissellement. Des réactions rapides pourront être observées sans entraîner de débordements dommageables sur les tronçons placés en vigilance et leurs affluents.

Les routes / passages à gué potentiellement submersibles peuvent devenir rapidement impraticables sous les plus fortes pluies.