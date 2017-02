BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Artois-Picardie

Bulletin émis le : 06/02/2017 à 14:35

Prochain bulletin le : 07/02/2017 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Maintien en vigilance jaune de la Plaine de la Lys



Qualification de la situation :

Crue habituelle pour la saison sur la Lys plaine



Situation actuelle et évolution prévue :

Les précipitations de la fin de journée de dimanche ont particulièrement touché le bassin de la Lys, faisant notamment réagir la Bourre et la Lys canalisée.

Un temps sec est attendu pour ce lundi après-midi. Une nouvelle perturbation (actuellement sur la Bretagne) va circuler sur tout le bassin Artois-Picardie au cours de cette nuit de lundi à mardi. Cette perturbation peu active sur nos bassins ne devrait pas faire réagir fortement les cours d'eau ni empêcher la décrue sur la Lys aval qui devrait se produire en fin de journée. La perturbation s'évacuera dans la matinée de mardi.

Situation hydrologique par tronçon :





Nom Vigilance RSS Liane Vert Hem Vert Aa Vert Lys amont Vert Lawe - Clarence amont Vert Lys plaine Jaune Helpe mineure Vert Helpe majeure Vert Solre Vert Sambre Vert Somme Vert

Tronçon : Lys plaine



La Lys aval a réagi modérément aux pluies de la fin de journée de dimanche. La décrue a démarré sur la partie amont de la Lys Plaine (station d'Aire sur la Lys (Widdebrouck)) et cette décrue va se propager à l'aval dans l'après-midi.

Crue habituelle pour la saison sur la Lys aval

A 13h, le niveau de la Lys plafonne à 1.10m à la station de Saint Venant tandis que le Merville continue de monter légèrement à Merville (1.97m à 13h).

Le maximum sur la station de St Venant devrait rester autour de 1.10m et sur la station de Merville, il devrait être compris entre 2m et 2.10m en fin de journée de ce lundi.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.