BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Méditerranée Ouest

Bulletin émis le : 22/01/2017 à 08:36

Prochain bulletin le : 22/01/2017 à 16:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en jaune montée rapide du Réart et du Tech



Qualification de la situation :

Des pluies affectent le sud du départements des Pyrenées Orientales et devraient se poursuivre aujourd'hui et sur la journée de lundi.

Ponctuellement et sur la durée, les cumuls pourraient être assez élevés entrainant localement des montées rapides sur les cours d'eau mis en vigilance, les bassins ayant déjà été arrosés par les pluies de ces derniers jours.



Situation actuelle et évolution prévue :



Situation hydrologique par tronçon :





Nom Vigilance RSS Lez Vert Hérault amont Vert Hérault aval Vert Orb amont Vert Orb aval Vert Haute vallée de l'Aude Vert Vallée centrale de l'Aude Vert Basses plaines de l'Aude Vert Orbieu Vert Cesse Vert Berre Vert Agly Vert Têt Vert Réart Jaune Tech Jaune

Tronçon : Réart



Les pluies annoncées pour les journées de dilmanche et lundi peuvent faire réagir le Réart entrainant des montées rapides et localement la submersion des passages à gués.

Tronçon : Tech



Les pluies annoncées pour les journées de dilmanche et lundi peuvent faire réagir le Tech et ses affluents (notamment rive droite) entrainant des montées rapides sans risque de débordement.

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.