BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Garonne-Tarn-Lot

Bulletin émis le : 27/01/2017 à 22:19

Prochain bulletin le : 28/01/2017 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en niveau de vigilance jaune des tronçons :

- Agout-Thoré



Qualification de la situation :

Un épisode cévenol est en cours, avec un risque de crue modérée sur les bassins du sud-est Aveyron, du sud du Tarn et de la Lozère.



Situation actuelle et évolution prévue :

Un épisode cévenol s'est mis en place depuis ce vendredi matin et perdurera jusqu'à samedi en milieu de journée.

Les premières réactions ont eu lieu depuis ce matin sur les cours d'eau des tronçons Haut-Tarn, Dourdou-Sorgues-Rance et Agout-Thoré.

Les pluies se sont intensifiées (localement orageux) depuis la fin de l'après-midi du vendredi 27.

La hausse des niveaux des cours d'eau des ces trois tronçons va se poursuivre et pourraient atteindre les premiers niveaux de débordements dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier.

Situation hydrologique par tronçon :





Tronçon : Agout - Thoré



Un épisode cévenol s'est mis en place depuis ce vendredi matin et perdurera jusqu'à samedi en milieu de journée.

Les premières réactions ont eu lieu depuis cette fin d'après midi sur le Thoré.

Les pluies se sont intensifiées (localement orageux) depuis la fin de l'après-midi du vendredi 27.

La hausse des niveaux des cours d'eau des ce tronçon va se poursuivre et pourrait atteindre les premiers niveaux de débordements dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier.

Tronçon : Haut Tarn



Un épisode cévenol s'est mis en place depuis ce vendredi matin et perdurera jusqu'à samedi en milieu de journée.

Les premières réactions ont eu lieu depuis ce matin sur les cours d'eau du tronçon Haut-Tarn.

Les pluies se sont intensifiées (localement orageux) depuis la fin de l'après-midi du vendredi 27.

La hausse des niveaux des cours d'eau des ce tronçon va se poursuivre et pourraient atteindre les premiers niveaux de débordements dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier.



Tronçon : Dourdou - Sorgue - Rance



Un épisode cévenol s'est mis en place depuis ce vendredi matin et perdurera jusqu'à samedi en milieu de journée.

Les premières réactions ont eu lieu depuis ce matin sur les cours d'eau Dourdou, Sorgues et Rance.

Les pluies se sont intensifiées (localement orageuses) depuis la fin de l'après-midi du vendredi 27.

La hausse des niveaux des cours d'eau des ce tronçon va se poursuivre et pourraient atteindre les premiers niveaux de débordements dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 janvier.



Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.