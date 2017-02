BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Maine-Loire aval

Bulletin émis le : 27/02/2017 à 09:02

Prochain bulletin le : 27/02/2017 à 16:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en vigilance jaune du tronçon LOIRE ESTUAIRE



Qualification de la situation :

Crue de saison.





Situation actuelle et évolution prévue :

La surcote marine annoncée pour aujourd'hui 27 février, associée à de forts coefficients de marée (96 ce

matin et 100 cet après-midi), conduira à une hausse significative des niveaux sur l'ensemble du tronçon

LOIRE ESTUAIRE au moment de la pleine mer de cet après-midi.

Les coefficients de marée restent forts demain 28 février (102 le matin et 103 l'après-midi). Associés à des

surcotes marines potentiellement encore importantes au moment de la pleine mer de demain matin, ils conduiront à de nouvelles

hausses significatives des niveaux sur l'ensemble du tronçon Loire estuaire au passage des ondes de marée

(notamment le mardi 28 février matin).



Situation hydrologique par tronçon :





Nom Vigilance RSS Loire saumuroise Vert Loire aval Vert Loire estuaire Jaune Oudon Vert Mayenne Vert Sarthe amont Vert Huisne Vert Sarthe aval Vert Loir amont Vert Loir aval Vert Basses vallées angevines Vert Sèvre Nantaise Vert

Tronçon : Loire estuaire



Crue de saison.

Bulletin du 27/02/2017 à 10:00



---Station de NANTES---

Cote observée à 07:30 : 6,67 m

Cote observée au passage de l'onde de marée le 27/02 à 6:40 : 6,91 m.

Cote attendue au passage de l'onde de marée du 27/02 en début de soirée aux alentours de 19:00 : 7,10 m (+/- 0,30 m).

Cote attendue au passage de l'onde de marée le 28/02 matin (entre 7:00 et 7:30) : 7,10 m (+/- 0,30 m).



-Premiers débordements attendus.



Prochain bulletin : le 27/02/2017 à 16:00



Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.