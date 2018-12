Bulletin de vigilance crues Meuse-Moselle

Moselle amont

Jaune

Suite au précipitations observées vendredi les niveaux de la Moselle restent elevés.

Les précipitations prévues dimanche et lundi vont entrainer une nouvelle hausse des niveaux. Crue de saison. A Remiremont, le pic de crue, compris entre 3.10 m et 3.50 m, est attendu lundi 24/12 à la mi-journée.

A Epinal, le pic de crue, compris entre 1.60 m et 2.10 m, est attendu lundi 24/12 après-midi.