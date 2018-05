Bulletin de vigilance crues Meuse-Moselle

Commentaire général sur la situation

Les précipitations orageuses qui ont touché les bassins de la Mortagne, de la Vezouze et de la Meurthe Amont dans la nuit de mercredi à jeudi ont fait réagir les cours d'eau.

De nouvelles précipitations localement intenses devraient toucher principalement l'est de la région Lorraine à partir de la soirée de jeudi.

Une montée rapide des niveaux est possible sur les tronçons placés en vigilance jaune.