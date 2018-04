Bulletin de vigilance crues Garonne-Tarn-Lot

Commentaire général sur la situation

Un système pluvieux en flux de Sud génère depuis la fin de matinée des pluies stationnaires (modérées à fortes) sur le fond de chaîne des Pyrénées avec des précipitations importantes possibles jusqu'au piémont. Ces pluies vont durer jusqu'à demain matin.

On constate également une limite pluie/neige élévée (3000m aujourd'hui et 2500m la nuit prochaine) ainsi qu'un vent fort en flux de sud qui génèrent une légère fonte du manteau neigeux faisant également augmenter les débits.

De faibles réactions sont en cours sur les Nestes depuis le début de l'après-midi mais les plus fortes montées sont éventuellement à attendre la nuit prochaine et dimanche matin sur les Nestes à Arreau et sur la Garonne amont à St Béat. Ces hausses de niveaux sont susceptibles de provoquer les premiers débordements.