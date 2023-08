Bulletin de vigilance crues Gironde-Adour-Dordogne

Alpes du Nord Bassins du Nord Garonne-Tarn-Lot Gironde-Adour-Dordogne Grand Delta Guyane Loire-Allier-Cher-Indre Maine-Loire aval Méditerranée Est (bassin continental) Méditerranée Est (bassin Corse) Méditerranée Ouest Meuse-Moselle National Rhin-Sarre Rhône amont-Saône Seine amont-Marne amont Seine aval-Côtiers Normands Seine moyenne-Yonne-Loing Vienne-Charente-Atlantique Vilaine-Côtiers Bretons Aa Adour amont - Echez Adour des barthes Adour moyen Agly Agout - Thoré Ain Aisne amont Aisne ardennaise Aisne aval Aisne Vaux Alagnon Allan Allier à l'aval de la Sioule Allier brivadois Allier entre Alagnon et Dore Allier entre Dore et Sioule Andelle Arc Arc aval Arc moyen Ardèche amont Ardèche aval Argens aval Argens moyen Ariège - Hers vif Arize - Lèze Armançon Arnon amont Arnon aval Aron Arros - Bouès Arroux Arve aval Arve médian Aube amont Aube aval Aulne Aveyron aval Aveyron - Viaur Avre Aygues Bandiat - Tardoire Bas Rhône en amont de l'Isère Basses plaines de l'Aude Basses vallées angevines Basse vallée du Maroni Baume - Chassezac Bec du gave Berre Besbre Blavet Borne Bourbince Boutonne amont Boutonne aval Brenne Calavon - Coulon Canche Célé Céou Cesse Cèze amont Cèze aval Charente amont Charente aval Charente moyenne Charente source Charentonne - Guiel Cher berrichon Cher dans le Val de Cher Cher solognot Cher tourangeau Chiers amont Chiers aval Clain Confluence Adour – Nive Confluence Garonne - Dordogne Corrèze Couzes Creuse amont Creuse - Bec des Deux Eaux Creuse médiane Dives Doller Dordogne amont - Cère - Maronne Dordogne aval Dordogne moyenne Dore amont Dore aval Doubs de l’Arcier à la Loue Doubs en amont de l’Arcier Doubs en aval de la Loue Dourdou - Sorgues - Rance Doux - Cance - Ay Drac aval Dronne amont Dronne aval Durance de Cadarache à Avignon Durance de Serre-Ponçon à Sisteron Durance de Sisteron à Cadarache Epte Estuaire Charente Estuaire Gironde Eure amont Eure moyenne et aval Fecht Fresquel Gapeau Gardon aval Gardon d'Anduze Gardons d'Alès Garonne agenaise Garonne amont - Nestes Garonne girondine Garonne marmandaise Garonne toulousaine Garonne volvestre Gartempe Gave de Pau béarnais Gave de Pau bigourdan Gave d'Oloron Gélise - Osse - Baïse Ger - Salat Gers - Arrats Gier Giffre aval Gimone - Save Golo amont Golo aval Gouessant - Arguenon - Rance Grand Morin aval Gravona amont Haut Allier Haute vallée de l'Aude Haut Rhône du Guiers à l'Ain Haut Rhône en amont du Guiers Haut Rhône en aval de l'Ain Haut Tarn Helpe majeure Helpe mineure Hem Hérault amont Hérault aval Hers Mort Huisne Huveaune Ill amont - Largue Ill aval - Bruche Ille Ill intermédiaire - Giessen Ill moyenne - Lauch Indre amont Indre berrichonne Indre moyenne Indre tourangelle Isère aval Isère Basse-Tarentaise Isère grenobloise Isère Haute-Combe de Savoie Isère moyenne Isle amont Isle aval Iton amont Iton aval Laïta Lawa amont Lawa aval Lawe - Clarence amont Lay Leguer - Guindy - Jaudy Lez Liane Lignon du Velay Loing amont - Ouanne Loing aval Loir amont Loir aval Loire aval Loire blaisoise Loire charollaise Loire estuaire Loire forézienne Loire giennoise Loire nivernaise Loire orléanaise Loire saumuroise Loire tourangelle Loire vellave Loir vendômois Lot amont - Truyère Lot aval Lot moyen Loue Lys amont - Laquette Lys plaine Madon Marne amont Marne champenoise Marne de Condé à Charenton Marne de la Ferté à Meaux Marne Der Marne moyenne Mayenne Meu Meurthe amont Meurthe aval Meuse amont et sammielloise Meuse couloir meusien Meuse frontalière - Semoy Meuse plaine ardennaise Midouze Moder Morlaix Mortagne Moselle amont Moselle aval Moselle médiane Moyenne vallée du Maroni Nartuby Nieds Nive Nivelle Noireau Odet Ognon en amont de la Linotte Ognon en aval de la Linotte Oise amont Oise aval francilienne Oise aval isarienne Oise moyenne Orb amont Orb aval Orbieu Ornain Orne Orne amont Orne moyenne et aval Ouche Oudon Oust Ouvèze 84 Ouvèze - Eyrieux Réart Rhin canalisé amont Rhin canalisé aval Rhin courant libre Rhin GCA Rhône d'Avignon à la mer Rhône de Pont St Esprit à Avignon Rhône de Valence à Pont St Esprit Rhône en amont de Valence Risle amont Risle aval Romanche aval Saison Sambre Saône à Lyon Saône de la Lanterne à l'Ognon Saône de la Seille à Lyon Saône de l'Ognon au Doubs Saône du Doubs à la Seille Saône en amont de la Lanterne Sarre amont Sarre aval - Blies Sarre moyenne - Eichel Sarthe amont Sarthe aval Sauldre amont Sauldre aval Saulx amont Saulx aval Savoureuse Seiche Seille Seille Seine amont Seine à Paris Seine aval Seine Bassée champenoise Seine Bassée francilienne Seine euroise Seine moyenne Seine troyenne Seine yvelinoise Serein Seudre Seugne Sèvre nantaise amont Sèvre nantaise aval Sèvre niortaise amont Sèvre niortaise aval Sioule aval Sioule intermédiaire Sioulet - Sioule amont Solre Somme Tardes - Cher amont Tarn aval Tarn moyen Tavignano aval Tech Têt Théols Thérain Thouet amont Thouet aval Thur Touch Touques - Orbiquet - Calonne Trieux - Leff - Gouët Vallée centrale de l'Aude Var amont Var aval Var moyen Vendée Vézère amont Vézère aval Vezouze Vidourle Vienne - Bec des Deux Eaux Vienne limousine Vienne médiane Vienne tourangelle Vilaine amont Vilaine aval Vilaine médiane Vire Vistre Yèvre Yonne amont Yonne aval Zorn - Zinsel Abbeville [Pont ferroviaire] (Somme canalisée) Abzac (Isle) Acon (Avre) Agde [Ecluse de Prades] (Hérault) Agel (Cesse) Agen (Garonne) Aghione (Tagnone) Aïcirits [St-Palais] (Bidouze) Aiglemont (Meuse) Aiguebelle [Débit] (Arc) Aiguilhe (Borne) Aire-sur-l'Adour (Adour) Aire-sur-la-Lys (Lys) Aisy-sur-Armançon (Armançon) Aix-en-Provence [Roquefavour] (Arc) Aixe-sur-Vienne (Vienne) Aix-les-Bains (Lac du Bourget) Aix-les-Bains (Sierroz) Aix-les-Bains (Tillet) Aizier (Seine) Albertville [Conflans] (Isère) Albi (Tarn) Alby-sur-Chéran (Ruisseau des Eparis) Alençon (Sarthe) Alès (Gardon d'Alès) Alet-les-Bains [Le Moulin Neuf] (Aude) Alfortville [Station débitmétrique [>1997]] (Seine) Alikoto (Oyapock) Allanche (Allanche) Allemond [DREAL] (Eau d'Olle) Alles-sur-Dordogne (Dordogne) Allèves [La Charniaz] (Chéran) Allineuc [barrage Bosméléac] (Oust) Altier (Altier) Altillac [Beaulieu] (Dordogne) Altkirch (Ill) Amanlis [Pont D 37] (Seiche) Ambert (Dore) Ambès [Le Marquis] (Garonne) Amblaincourt (Aire) Ambleville (Aubette) Amélie-les-Bains-Palalda (Mondony) Amplepuis (Rhins) Ancenis (Loire) Ancerville (Nied [Française]) Ancteville (Ay) Andel [Le Quingueret] (Gouessant) Andlau (Andlau) Andouillé (Ernée) Andrezieux-sur-Furan [Pont de l'Avenue de l'Europe] (Furan) Anduze (Gard) Angers [Basse Chaîne] (Maine) Angers [Haute Chaîne] (Maine) Anglet [Convergent] (Adour) Angoisse [Sarlande] (Loue) Angoulême (Charente) Anneville-en-Saire (Saire) Annonay [Galléliaure] (Cance) Ansignan (Desix) Anthon (Rhône) Antigny (Mère) Antisanti [Pont du Faïo] (Tavignano) Apatou (Maroni) Apinac [Les Terrasses] (Andrable) Apt (Coulon) Arbignieu (Furans) Arbori [Pont de Truggia] (Liamone) Arceau (Tille) Archidiacre (Durance) Arcis-sur-Aube (Aube) Arcy-sur-Cure (Cure) Ardentes (Indre) Ardentes [Station débitmétrique] (Indre) Ardoix (Ay) Argelès-Gazost (Gave de Pau) Argelès-sur-Mer [Pont d'Elne] (Tech) Argentan (Orne) Argentat (Dordogne) Argentat [Basteyroux] (Maronne) Argentière-la-Bessée (Durance) Argenton-sur-Creuse (Creuse) Argonay (Fillière) Arles-sur-Tech [Pont RD 115] (Tech) Arleux (Canal du Nord) Arnage (Roule Crotte) Arquian (Vrille) Arreau-Aure (Neste) Arreau-Louron (Neste du Louron) Artemare (Groin) Artiguelouve (Gave de Pau) Arzano [Ty Nadan [aval pont]] (Ellé) Asfeld (Aisne) Asnières-sur-Vègre (Vègre) Aspet (Ger) Aspiran (Hérault) Asson (Ouzom) Athus (Chiers [La Messancy]) Aubagne [Le Charrel] (Huveaune) Aubazat (Cronce) Auberive (Aube) Aubeterre-sur-Dronne (Dronne) Aubiet (Arrats) Aubigné-sur-Layon (Lys) Aubigny-en-Plaine (Vouge) Aubigny-sur-Nère (Nère) Aubusson [Pont-de-la-Rebeyrette] (Creuse) Auch (Gers) Aulnay-sur-Mauldre [Centre ville] (Mauldre) Aulnoy-lez-Valenciennes (Rhonelle) Aunay-sous-Crécy (Blaise) Aurillac [Passerelle Paul Riotte] (Jordanne) Aussillon [Pont de Rigautou] (Thoré) Auterive [HE] (Ariège) Authieux-sur-Calonne (Calonne) Autrey - gare [Gare] (Mortagne) Autricourt (Ource) Autry-le-Châtel (Notreure) Auvers-le-Hamon (Erve) Auxerre (Yonne) Auxonne (Saône) Auzon [Pont d'Auzon] (Allier) Avallon (Cousin) Avessac [Painfaut] (Vilaine) Avignon (Rhône) Avrillé (Brionneau) Ax-les-Thermes (Ariège) Ayron (Vendelogne) Azay-le-Brûlé [Pont de Bedane] (Chambon) Azay-le-Brûlé [Pont de Ricou] (Sèvre niortaise) Baccarat [amont] (Meurthe) Baccarat [aval] (Meurthe) Badevel (Feschotte) Bagnac-sur-Célé (Célé) Bagnères-de-Bigorre (Adour) Bagnères-de-Luchon (Pique) Bagnols-les-Bains (Lot) Bagnols-sur-Cèze (Cèze) Baïgorry (Nive des Aldudes) Bain-de-Bretagne [Rochereuil] (Semnon) Balbigny (Loire) Ballancourt [Station débitmétrique] (Essonne) Bambecque [RD 167] (Yser) Banyuls-sur-Mer (Baillaury) Barbières (Barberolle) Barcelonnette (Ubaye) Barquet (Risle) Barrage de Caramany (Agly) Bar-sur-Aube (Aube) Bar-sur-Seine (Seine) Bas-en-Basset (Loire) Bassens (Garonne) Bassignac (Mars) Baume (Dranse de Morzine) Baume-les-Dames [La Lavenne] (Cusancin) Bayonne [Lesseps] (Adour) Bayonne [Pont-Blanc] (Nive) Bayon-sur-Gironde [Bec d'Ambès] (Dordogne) Baziège (Hers) Bazoches-lès-Bray [Station débitmétrique (depuis 2015)] (Seine) Beaufort (Raille [Rival]) Beaufort-sur-Gervanne (Gervanne) Beaujeu (Ardière) Beaumais (Dives) Beaumarchés (Bouès) Beaumont (Serein) Beaumont (Sarthe) Beaumont-de-Lomagne (Gimone) Beaumont-Monteux [DREAL] (Isère) Beaumotte-Aubertans (Ognon) Beaupréau (Evre) Beauregard-l'Evêque [St-Aventin] (Jauron) Beauvais (Therain) Beaux [Malataverne] (Ramel) Beauzac [Bérard] (Ance) Bédarieux (Orb) Bédarrides (Sorgue de Velleron) Bédarrides (Ouvèze) Begnécourt [Moulin-d'Heucheloup] (Madon) Beinheim (Sauer) Bélesta (Grand Hers) Belfonds (Orne) Belfort (Savoureuse) Belle-Isle-en-Terre [Terrain de football] (Léguer) Belleville-sur-Meuse (Meuse) Belmont-Luthézieu (Séran) Belmont-sur-Vair (Vair) Belmont-Tramonet [DREAL] (Guiers) Belval (Sormonne) Belvianes-et-Cavirac (Aude) Bénisson-Dieu (Teyssonne) Bennwihr (Fecht) Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] (Odet) Bény (Sevron) Bérat (Touch) Bergerac (Dordogne) Berlaimont (Sambre canalisée) Bernay (Charentonne) Bernis (Vieux Vistre) Berre-l'Étang [St-Estève] (Arc) Berrias-et-Casteljau [Chaulet] (Chassezac) Berry-au-Bac (Aisne [partielle]) Berry-au-Bac [Débitmètre] (Rigole d'alimentation de Berry-au-Bac) Besançon (Doubs [Canal du Rhône au Rhin]) Bessans [DREAL] (Arc) Bessèges (Cèze) Béthune (Lawe) Bettancourt (Chée) Beutin (Canche) Beuvillers (Orbiquet) Beveuge (Scey) Beynes [Mairie] (Mauldre) Bèze (Bèze) Béziers [Pont neuf] (Orb) Béziers [Tabarka] (Orb) Bidos (Gave d'Aspe) Biermes (Aisne) Bierre-les-Semur (Serein) Biguglia (Bevinco) Binic [Saint Gilles] (Ic) Biot [Passerelle] (Brague) Biville-la-Rivière (Saâne) Bize-Minervois (Cesse) Biziat (Veyle) Blaincourt (Aube) Blâmont [amont] (Vezouze) Blâmont [aval] (Vezouze) Blandy (Ru d'Ancoeur) Blanzy (Bourbince) Blavozy [Le Bourg] (Sumène) Blesle [La Bessière] (Sianne) Bliesbruck [Pont] (Blies) Blieskastel (Blies) Blois (Loire) Boën (Lignon) Boismont (Canal d'Abbeville [Contre fossé rive gauche]) Boismont (Somme canalisée) Bollène (Lez) Bollezeele (Yser) Bompas (Têt) Bompas (Ariège) Boncourt (Orne) Bonnal (Ognon) Bonnay (Ancre) Bonne (Menoge) Bonnes (Dronne) Bonneval (Loir) Bonneville (Arve) Bonneville-la-Louvet (Calonne) Bonneville [Pont] (Bronze) Bonneville-sur-Iton (Iton) Bonnières (Therain) Bonpas [Barrage] (Durance) Boqueho [Moulin Neuf] (Leff) Bordeaux (Garonne) Bossost (Garonne) Bouchemaine [La Pointe] (Loire) Bouchet (Herin) Bouessay (Vaige) Bouilhonnac [Villedubert] (Orbiel) Bouillon (Semoy) Boulancourt (Essonne) Boulogne-sur-Gesse (Gesse) Bourbon-Lancy [Moulin Baudran] (Somme) Bourbonne-les-Bains (Apance [amont]) Bourbonne-les-Bains [Source] (Apance) Bourdons [Lacrète] (Rognon) Bourgbarré [Pont D 39] (Ise) Bourg-de-Sirod (Ain) Bourg-d'Iré [La Pommeraye] (Verzée) Bourg-d'Oisans [Pont de la Romanche] (Romanche) Bourg-d'Oisans [Pont Rouge] [DREAL] (Romanche) Bourg-Dun (Dun) Bourg-en-Bresse (Reyssouze) Bourges [Asnières] (Moulon) Bourges [L'Ormediot] (Auron) Bourgoin-Jallieu (Bourbre) Bourgon [Pont D 106] (Vilaine) Bourg-St-Andéol (Rhône) Bourg-St-Léonard (Ure) Bourg-St-Maurice (Isère) Bourth (Iton) Bousbecque (Lys) Bousignies (Courant de l'Hôpital) Bousselorgues (Arcueil) Bousseviller (Horn) Boussy-St-Antoine [Station débitmétrique] (Yerres) Bouvines (Marque) Bouzies (Lot) Brain (Brenne) Braine (Vesle) Bramans [DREAL] (Arc) Brantome (Bras de la Dronne) Brassac (Agout) Bray-sur-Seine (Seine) Bray-sur-Somme (Somme) Bréal [Le Grand Pont] (Meu) Brebières (Scarpe canalisée) Brech [Er Loch] (Auray [Le Loch]) Brélès [Keringar] (Aber Ildut) Brens [DREAL] (Dérivation de Belley) Bretenoux (Cère) Bretoncelles [lieu dit "le carrefour"] (Corbionne) Bretteville-sur-Dives (Dives) Brévilly (Chiers) Brézins (Raille [Rival]) Brianny (Armançon) Briec [Pont C 38] (Langelin) Brienon-sur-Armançon (Armançon) Briey (Woigot) Brimeux (Canche) Brinon-sur-Beuvron (Beuvron) Brinon-sur-Sauldre (Sauldre) Brionne (Risle) Brive [Pont du Buy] (Corrèze) Brousse-le-Château (Tarn) Bruay (Lawe) Bruniquel (Vère) Brunstatt [Passerelle collège Pflimlin] (Ill) Brusson (Bruxenelle) Bruz [Pont D 837] (Seiche) Buchères [Courgerennes] (Hozain) Buellas (Vieux Jonc) Buis-les-Baronnies (Ouvèze) Burnhaupt [Pont d'Aspach] (Doller) Bussières (Romanée) Buzançais [Pont voie ferrée] (Indre) Cabasse [Pont des Fées] (Issole) Cabourg (Dives) Cadarache (Durance) Cadillac (Garonne) Caen [Pont-Vaucelle] (Orne) Cahan (Noireau) Cahors [HE] (Lot) Cahuzac (Adour) Cailar (Vieux Vistre [lit mineur]) Cailly (Cailly) Cailly-sur-Eure (Eure) Caissargues (Vieux Vistre) Callian [Ajustadoux] (Siagne) Camarès (Dourdou [de Camarès]) Cambo-les-Bains (Nive) Cambounet-sur-le-Sor (Sor) Camopi [Mokata] (Oyapock) Campagne (Midouze) Campagne (Vézère) Campan [Payolle] (Adour) Capdenac (Lot) Carcassonne [Pont-Vieux] (Aude) Carcès (Argens) Carennac (Dordogne) Carignan (Chiers) Carville (Souleuvre) Cassagnas (Mimente) Cassagnes-Bégonhès (Céor) Cassaignes (Sals) Castéra-Verduzan (Auloue) Castifao [Pont D 547] (Tartagine) Castres [HE] (Agout) Catllar (Castellane) Caudebec (Seine) Cauro [Pont de l'Auberge] (Prunelli) Cavaillon (Durance) Cazaubon (Douze) Cazères (Garonne) Cébazat (Bédat) Celles-sur-Durolle (Durolle) Cellettes [Clénord] (Beuvron) Cénac (Dordogne) Cendrecourt (Saône) Cépet (Girou) Cercy-la-Tour (Alène) Cérences (Sienne) Céret [Pont du diable] (Tech) Cessenon (Orb) Cessenon-sur-Orb [Base canoé] (Orb) Cessey-sur-Tille (Tille) Cesson-Sévigné [Pont Briand] (Vilaine) Cevins [DREAL] (Isère) Ceyrac (Rieu Massel) Ceyssat [Amont pont] (Ceyssat) Chabeuil (Véore) Chablis [crue] (Serein) Chablis [déviation] (Serein) Chacé [Pont de Chacé] (Thouet) Chadrac [Pont du Monteil] (Loire) Chadron [Colempce Bas] (Gazeille) Chailles (Cosson) Chalaines (Meuse) Chalaines [amont] (Meuse) Châlette-sur-Loing [Gué de Lancy] (Loing) Chalifert (Marne) Chalmazel [Chevelières] (Lignon) Chalonnes-sur-Loire (Loire) Châlons-en-Champagne (Marne) Chalon-sur-Saône [port fluvial] (Saône) Chambellay (Mayenne) Chambéry (Albanne) Chambéry [Pont d'Hyère] (Hyère) Chambonchard [La Caborne] (Cher) Chambon-sur-Lac (Couze Chambon) Chambon-sur-Lignon (Lignon) Chambon-sur-Voueize [Camping] (Tardes) Chamboredon (Luech) Chambrey (Seille) Chamonix-Mont-Blanc (Arve) Chamouilley (Marne) Chamousset [Pont Royal] [DREAL] (Isère) Champagnat (Tardes) Champagne-sur-Loue (Loue) Champagnole (Angillon) Champdôtre (Tille) Champeix (Couze Chambon) Chaniers [Beillant RG - aval] (Charente) (Charente) Chanteuges [Bourg Chanteuges] (Desges) Chantonnay (Loing) Chapelle-aux-Saints (Sourdoire) Chapelle-Hermier (Jaunay) Chapelle-Palluau (Petite Boulogne) Chapelle-St-Florent [Pont Dalaine] (Evre) Chareil-Cintrat (Bouble) Charleville-Mézières (Meuse) Charny (Ouanne) Charpont (Eure) Charroux (Charente) Chasné-sur-Illet [Le Bas Janson] (Illet) Chastanier (Clamouse) Chasteaux (Couze) Châteaubourg [Bel Air] (Vilaine) Châteaubriant (Chère) Châteaudun (Loir) Château-Gontier (Mayenne) Châteaulin [Pont routier] (Aulne) Châteauneuf-du-Faou [Pont Pol Ty Glaz] (Aulne) Châteauneuf-les-Bains (Sioule) Chateauneuf-sur-Sarthe (Sarthe) Château-Renard (Ouanne) Châteauroux (Indre) Château-Salins (Petite Seille) Château-Thierry (Marne) Châteauvert [CD 554] (Argens) Châtelais (Oudon) Châtel-de-Neuvre (Allier) Châtellerault (Vienne) Châtel-sur-Moselle (Moselle) Châtillon (Azergues) Châtillon-en-Bazois (Aron) Châtillon-en-Diois (Bès) Châtillon-en-Michaille [COZ] (Semine) Châtillon-St-Jean (Joyeuse) Châtillon-sur-Chalaronne (Chalaronne) Châtillon-sur-Cher (Cher) Chatou [Barrage (aval)] (Seine) Chaum (Garonne) Chaumard (Oussière) Chaumont (Marne) Chaumont [St-Roch] (Suize) Chauvency (Chiers) Chauvigny (Vienne) Chavanay [Aval] (Valencize) Chavignon (Ailette) Chazey-sur-Ain (Ain) Cheffes-sur-Sarthe (Sarthe) Chenecey (Loue) Cheniménil (Vologne) Cherbourg-Octeville (Divette) Chérencé-le-Roussel (Sée) Cherveix-Cubas (Auvézère) Chessy-les-Prés (Armance) Cheveuges (Bar) Chevières (Aire) Chézery (Valserine) Chinon (Vienne) Chiny (Semoy) Choisies (Solre) Chooz [Ile Graviat] (Meuse) Chooz [Trou du Diable] (Meuse) Chouy (Ourcq) Ciboure (Nivelle) Circourt-sur-Mouzon [Villars] (Mouzon) Ciry-le-Noble (Bourbince) Clairoix (Aronde) Clamecy (Yonne) Classun (Bahus) Clérieux [Pont-de-l'Herbasse] (Herbasse) Clermont-Ferrand (Artière) Cleurie (Cleurie) Clisson [La Moine à Clisson] (Sèvre Nantaise) Clisson [Pont de Nid d'Oie] (Sèvre Nantaise) Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] (Ellé [La Laïta]) Cloué (Vonne) Cloyes (Loir) Cocurès (Tarn) Coëtmieux [La Rue] (Evron) Cognac (Charente) Cogolin [CD 558] (Giscle) Colleville (Valmont) Colmar [Ladhof] (Ill) Colombier (Durgeon) Colombier-le-Vieux (Doux) Commana [Kerfornedic] (Elorn) Commana [Moulin Neuf] (Ruisseau de Mougau Bihan) Commelle-Vernay [Barrage de Villerest] (Loire) Commercy (Meuse) Condat-sur-Vienne [Chambon-Veyrinas] (Briance) Condé-Northen (Nied [Française]) Condes (Marne) Condé-Ste-Libiaire (Grand Morin) Condé-sur-Noireau (Noireau) Condom (Baïse) Condren (Oise) Confolens (Vienne) Congis [Le Gué à Tresmes] (Thérouanne) Connerré (Huisne) Conquereuil [Juzet] [Les Rivières] (Don) Conques (Dourdou [de Conques]) Conqueyrac (Vidourle) Corancy (Yonne) Corbeil-Essonnes (Seine) Corgnac (Isle) Corme-Ecluse (Seudre) Cormery (Indre) Corneilla-de-Conflent (Cady) Cornillon-Confoux (Touloubre) Corny-sur-Moselle [Débitmètre] (Moselle) Corny-sur-Moselle [limnimètre] (Moselle) Corrèze (Corrèze) Corte (Restonica) Corte [Piscine] (Tavignano) Corte [Ponte Vecchiu] (Tavignano) Corvol-l'Orgueilleux (Sauzay) Cosne-d'Allier (Oeil) Cossé-le-Vivien (Oudon) Côte-Rouge (Morge) Coudes (Allier) Couilly-Pont-aux-Dames [Station débitmétrique] (Grand Morin [un seul bras]) Coulanges [Moulin Jouan] (Cisse) Coulonces (Vire) Courcelles (Allan) Courpière [Le Salet] (Couzon) Coursan [Arminis] (Aude) Coursan [village] (Aude) Cours-les-Barres [Givry] (Loire) Courtempierre [Station débitmétrique] (Fusain) Courtenot (Seine) Courtomer [Paradis] (Yerres) Coutances (Soulles) Coutras (Dronne) Couvin (Virouin) Couzon-au-Mont-d'Or (Saône) Craon (Oudon) Craponne [Aval] (Yzeron) Crécey-sur-Tille (Tille) Creil [Station débitmétrique (>2006)] (Oise) Créteil [Passerelle - Station débitmétrique] (Marne) Creutzwald (Bisten) Crévic (Sanon) Cricqueville-en-Auge (Bras de l'Ancre) Crimolois (Ouche) Croissanville (Laizon) Crolles (Isère) Cros-de-Géorand [Barrage de la Palisse] (Loire) Cros-de-Géorand [Barrage du Peyron] (Gage) Crugey (Canal de Bourgogne) Cuffy [Pont du Guétin] (Allier) Cusset (Jolan) Custines (Moselle) Cuxac (Aude) Daillancourt (Blaise) Damelevières (Meurthe) Damery (Marne) Dampniat [Les Rasclies] (Roanne) Damville (Iton) Darcey (Oze) Darnétal (Robec) Darnétal (Aubette) Dax (Adour) Débats-Rivière-d'Orpra [Cotes] (Anzon) Decize (Loire) Delettes (Lys) Denain (Selle) Denèvre (Salon) Déols (Ringoire) Derval [Aval pont RN 137] (Chère) Descartes (Creuse) Diant (Orvanne) Didenheim (Ill) Diedendorf (Sarre) Diemeringen (Eichel) Digoin [Le Verdier] (Arroux) Digoin [Pont canal] (Loire) Digoin [Pont D 979b] (Loire) Dingy-St-Clair (Fier) Dissangis (Serein) Dissay (Clain) Dole (Doubs) Dombasle (Sanon) Domène (Ruisseau du Doménon) Domeyrat (Doulon) Domfront (Varenne) Dompierre-sur-Authie (Authie) Dompierre-sur-Yon (Yon) Domrémy (Meuse) Domsure (Solnan) Dorat (Dore) Dorceau (Huisne) Dore-l'Eglise (Dore) Dornecy (Yonne) Doubs [Radar RD] (Doubs) Doucier (Hérisson) Dourbies [Le Mazet] (Dourbie) Doussard (Ire) Doussard (Eau Morte) Dracé (Saône) Dracy-St-Loup (Arroux) Draguignan [La Clape] (Nartuby) Drusenheim (Moder) Ducey (Oir) Duclair (Seine) Dun (Douctouyre) Dung (Rupt) Dunières (Dunières) Dun-le-Poëlier (Fouzon) Durban (Berre) Durtal (Loir) Eauze (Gélise) Ebreuil (Sioule) Eclusier-Vaux (Somme canalisée) Ecly (Vaux) Ecouché (Udon) Ecouviez (Ton) Écury-sur-Coole (Coole) Elbeuf (Seine) Elnes (Aa) Embrun [La Clapière] (Durance) Engomer [Balaguères] (Lez) Ennevelin (Marque) Ennezat (Ambène) Ensisheim (Ill) Entrant Chautagne (Rhône) Entraygues [HE] (Lot) Entraygues-sur-Truyère (Lot) Entrechaux (Ouvèze) Entrevaux [Pont-levis] (Var) Epinal (Moselle) Epinay [Le Breuil] (Orge) Epinay-sur-Odon (Odon) Epiniac [La Vieux-Ville] (Guyoult) Épisy (Loing) Episy [Lunain] (Lunain) Erbrée [barrage Valière] [Hauteur] (Valière) Erbrée [Les Ravenières] (Valière) Ergué-Gabéric [Kerjean] (Jet) Ergué-Gabéric [Kersaviou] (Odet) Ergué-Gabéric [Treodet] (Odet) Ernée (Ernée) Escos (Gave d'Oloron) Escouloubre [aval] (Aude) Esnans [Beaumerousse] (Doubs [Canal du Rhône au Rhin]) Espalion (Lot) Espira-de-Conflent [Finestret] (Lentilla [partielle]) Esquièze-Sère (Gave de Pau) Essertenne (Canal du Centre) Estirac (Adour) Estrablin (Vesonne) Estrée (Course) Étagnac [Chatenet] (Vienne) Etain (Orne) Etaing (Sensée) Étang-sur-Arroux [Pont du Tacot] (Arroux) Etaples (Canche) Etroeungt (Helpe Mineure) Eymoutiers (Vienne) Eyrein (Montane) Fatouville-Grestain (Seine) Faulquemont (Nied Allemande) Fauquembergues (Aa) Faverdines (Loubière) Fegersheim-Ohnheim (Ill) Felenne (Houille) Felletin [Pont-des-Malades] (Creuse) Férolles-Attilly [La Jonchère] (Reveillon) Ferrière-La-Grande (Solre) Ferrières [Les Collumeaux] (Cléry) Ferrières-sur-Sichon (Sichon) Ferté-Bernard (Huisne) Ferté-St-Aubin (Cosson) Fesches-le-Châtel (Allan) Feurs [Amont] (Loire) Figeac (Célé) Filstroff (Nied) Flandres aval (Aa canalisée) Flaumont-Waudrechies (Helpe Majeure) Flavigny (Oise) Flée [Port-Gautier] (Loir) Fleurance (Gers) Fleurey-les-Faverney (Lanterne) Flines-lez-Raches (Courant de Coutiches) Flixecourt [Pont SNCF] (Nièvre) Florac [HE] (Tarnon) Foëcy (Yèvre) Foëcy [Station débitmétrique] (Yèvre) Foissy-les-Vezelay (Cure) Foix (Ariège) Fonsorbes (Galage [L'Aiguebelle]) Fontaine-de-Vaucluse [Moulin] (Sorgue de Velleron [Résurgence]) Fontaine [DREAL] (Drac) Fontaine-le-Bourg (Cailly) Fontenoy-le-Château (Coney) Fonts du Pouzin (Ouvèze) Forbach (Rosselle) Forcé (Jouanne) Fourges (Epte) Fourguenons [Servance] (Ognon) Fourilles (Boublon) Fourmies (Helpe Mineure) Foussais-Payré (Vendée) Foussemagne (Bourbeuse [Le Saint-Nicolas]) Fraize (Meurthe) Francheville [Pont] (Yzeron) Frauenberg (Blies) Frayssinet [Pont-de-Rhodes] (Céou) Fréjus [Ste-Brigitte] [Aval] (Reyran) Fresney-le-Puceux (Laize) Fresselines [Puy-Rageau] (Petite Creuse) Fresselines [Vervy] (Creuse) Fresse-sur-Moselle (Moselle) Friesen [Pont RD 17] (Largue) Frignicourt [après création grand lac] (Marne) Frizon (Avière) Froidefontaine (Bourbeuse) Frontenaud (Gizia) Frotey-lès-Vesoul (Colombine) Gabriac [Pont Campéménard] (Gardon de Sainte-Croix) Gaël [Le Pont Perrin] (Meu) Gagnac-sur-Cère [Brugale] (Cère) Galéria (Fango) Gallargues (Vidourle) Gamarde (Louts) Ganges (Hérault) Ganzeville (Ganzeville) Gargilesse (Creuse) Gaudreville-la-Rivière (Iton) Gavignano (Casaluna) Genillé (Indrois) Genlis (Norges) Gennes (Loire) Genouillac (Petite Creuse) Gerbéviller (Mortagne) Germagnat [Lasserra] (Suran) Gien [Nouveau Pont] (Loire) Gien [Vieux Pont] (Loire) Gignac [Aval] (Hérault) Gignac canal (Hérault) Gilly-sur-Loire (Loire) Gimont (Gimone) Giromagny (Savoureuse) Giroux (Dore) Giroux (Faye) Givors (Gier) Givry-sur-Aisne (Aisne) Glénic (Creuse) Glere [Courclavon] (Doubs) Glisolles [Débimètre] (Rouloir) Gluiras (Glueyre) Goincourt (Avelon) Goncourt (Meuse) Goudet (Loire) Gouézec [Pont Coblant] (Aulne) Goumois (Doubs) Gournay-en-Bray [Centre-ville] (Epte) Gournay-sur-Marne [Pont] (Marne) Gouzon (Voueize) Grand Pressigny (Claise) Grandrieu (Grandrieu) Grand-Santi (Maroni [Le Lawa]) Grau-du-Roi [Marégraphe de Port-Camargue] (Méditerranée) Graulhet (Dadou) Gravières [Les Salelles] (Chassezac) Gray (Saône) Grazac [Barrage de la Chapelette] (Lignon) Greffeil (Lauquet) Grenade (Adour) Grenade (Save) Grenoble [Bastille] (Isère) Gresse-en-Vercors (Gresse) Grignan (Lez) Grignon (Isère) Grimbosq (Orne) Grossouvre [Trézy] (Aubois) Gruchet-le-Valasse (Commerce) Guebwiller (Lauch) Guémy (Hem) Guengat [Ty Planche] (Steïr) Guénin [Nouvelle échelle] (Evel) Guerquesalles (Vie) Guichen [Le Boël [aval écluse]] (Vilaine) Guigneville-sur-Essonne [La Mothe] (Essonne) Guipry [Ecluse de Guipry] (Vilaine) Guipry [Ecluse de Mâlon [amont]] (Vilaine) Gundershoffen (Falkensteinbach) Gurgy (Yonne) Gy-les-Nonains (Ouanne) Hagondage (Moselle) Han-les-Juvigny (Loison) Hannonville (Yron) Hanweiler (Sarre) Haulmé (Semoy) Héauville (Petit Douet) Hégenheim (Augraben) Hémonstoir [Pont D 69] (Oust) Hérépian (Orb) Héricourt (Lizaine) Hérisson (Aumance) Hermelange (Sarre) Hermillon [Pontamafrey] [DREAL] (Arc) Hesdin (Ternoise) Hettange-Grande (Kiesel) Heurteauville (Seine) Hirson [mire historique] (Oise) Holtzheim (Bruche) Honfleur (Seine) Houches (Diosaz) Houdain (Lawe) Houdreville (Brenon) Humberville (Manoise) Hyères [Ste Eulalie] (Gapeau) Iffendic [La Roncelinais] (Garun) Ille-sur-Têt (Bolès [Boulès]) Imling (Ruisseau de Gondrexange) Imphy [Pont d'Imphy] (Loire) Ingrandes-sur-Vienne (Vienne) Inzinzac-Lochrist [Pont neuf [hauteur]] (Blavet) Irvillac [Pont Mel] (Mignonne) Isques (Liane) Issarlès [Pont de La Borie] (Loire) Jalogny (Grosne) Jarnac (Charente) Jarny [Droitaumont] (Yron) Jarny-Labry (Orne) Javron-les-Chapelles (Aisne) Jeurre (Bienne) Jézainville (Esch) Joigny [Pont] (Yonne) Joigny [Station débitmétrique] (Yonne) Joinville (Marne) Joncherey (Allan) Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] (Oust) Jouarre [Vanry] (Petit Morin) Jougne [La Ferrière 2] (Jougnena) Journet [Tervannes] (Salleron) Joursac (Alagnon) Jugon-les-Lacs [Bois Léard] (Arguenon) Juillac (Arros) Jullouville (Thar) Jumilhac-le-Grand [Pont R 79] (Isle) Jutigny (Voulzie) Juvigny-sur-Seulles (Seulles) Kaysersberg [Rue de la Râperie] (Weiss) Kehl-Kronenhof (Rhin) Kergloff [Pont Triffen] (Aulne) Kerien [Kerlouët] (Blavet) Kerien [Moulin de Camel] (Moulin de l'Estolet) Keskastel (Sarre) Kirchberg (Doller) Knutange (Fensch) Koenigsmacker (Canner) Kogenheim (Ill) Kourou [station amont] (Kourou) La Barben [La Savonnière] (Touloubre) Labarthe-sur-Lèze (Lèze) Labastide-de-Sérou (Arize) La Bègude [Pont de la Bégude au Boisset] (Coulon) Labergement-Ste-Marie (Doubs) La Boissière (Chéran) La Bouëxière [Le Drugeon] (Veuvre [Le Chevré]) La Bouille (Seine) La Bussière-sur-Ouche (Ouche) La Celle-en-Morvan (Celle) Lachapelle-Auzac (Borrèze) La Chapelle-Erbrée [barrage Vilaine] [Hauteur] (Vilaine) La Chapelle-Palluau (Vie) Lachapelle-sous-Chaux (Rhôme) La Chapelle-sur-Aveyron (Aveyron) La Chartre-sur-le-Loir (Loir) La Chaussée-sur-Marne (Marne) La Courbe [Pont RD 776] [Amont] (Orne) La Crau [Decapris] (Réal Martin) La Crau [RD 554B] (Gapeau) Ladoix-Serrigny (Lauve) Lados (Beuve) La Fermeté (Ixeure) La Ferté-sous-Jouarre [Station débitmétrique] (Marne) La Flèche (Loir) La Francheville (Vence) La Gache [DREAL] (Isère) La Glacerie (Trottebec) Lagnieu [DREAL Rhône Alpes] (Rhône) Lagrasse [Alsou] (Sou) Lagrasse [Pont RD] (Orbieu) Laguenne (Saint-Bonnette [La Montane]) Lailly-en-Val (Ardoux) Lamagistère (Garonne) Lamastre (Doux) La Miouze (Sioule) Lamotte-Brebière (Somme canalisée) Landivy (Airon) Landrichamps (Houille) Landry (Isère) Laneuveville (Meurthe) Laneuveville-les-Lorquin (Sarre) Langeac (Allier) Langeais (Loire) Langogne (Allier) Langogne [Langouyrou] [Passerelle bois] (Langouyrou) Langon [Airbus] (Garonne) Lannux (Lées) Lanrivain [Pont D 87 [aval retenue Kerné-Uhel]] (Blavet) Lanslebourg-Mont-Cenis (Arc) Lantriac [Pont de Moulines] (Laussonne) Lanzac [Souillac] (Dordogne) Lapoutroie (Béhine) Lapradelle (Boulzane) La Preste (Tech) La Prugne (Sioulet) Larajasse (Coise) La Rasse (Doubs) L'Arbresle (Turdine) Larche (Vézère) La Redorte (Argent-Double) La Réole (Garonne) La Rochefoucauld (Tardoire) La Roche-Posay (Creuse) La Rochette (Gélon) Laroque (Hérault) Laroquebrou (Cère) La Rouvière (Crieulon) Laruns [Béost] (Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau]) Lastours [Mairie] (Orbiel) La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) La Terrisse (Arre) Lathuile (Ruisseau de Bornette) Lathus-St-Rémy (Gartempe) La Trimouille (Benaize) Lattes [3ème écluse] (Lez) Lauterbourg (Rhin) Laval (Mayenne) Lavalette (Lez) Lavans-lès-Dole (Arne) Lavardac (Baïse) Lavaur [Pont de Lavaur] (Agout) Lavelanet (Touyre) Laveline-devant-Bruyères (Neune) Laveyrune [Rogleton] (Allier) La Voulte (Rhône) Le Blanc (Creuse) Le Boulou (Tech) Le Breuil (Barbenan) Le Broc [La Clave] (Esteron) Lecelles (Elnon) Lechâtelet (Saône) Le Cheylard (Eyrieux) Le Cheylas [DREAL] (Isère) Lécousse [Pont aux Anes] (Nançon) Lectoure (Gers) Le Drennec [Kerneguez] (Aber Wrac'h (branche ouest)) Le Faouët [Le Grand Pont] (Ellé) Le Faouët [Pont Priant] (Inam) Le Fossat (Lèze) Legé (Logne) Le Havre [Port] (Seine) Le Lauzet-Ubaye [Roche-Rousse] (Ubaye) Le Lavandou (Môle) Lélex (Valserine) Le Lude (Loir) Le Mans [Pontlieue] (Huisne) Le Mans [Yssoir] (Sarthe) Le Mas-d'Azil [HE] (Arize) Le Mêle-sur-Sarthe (Sarthe) Le Monastier-Pin-Moriès [Échelle DREAL 31] (Colagne) Lempdes-sur-Alagnon (Alagnon) Lempdes-sur-Allagnon [Passerelle] (Alagnon) Le Muy [Pont de l'Endre RD 47] (Endre) Lent (Veyle) Léobard [Jardel] (Céou) Les Arcs [RN 7] (Argens) Lesbois [La Bigottière] (Colmont) Les Ollières (Eyrieux) Les Riceys (Laignes) Le Tallud [La Pêchellerie] (Thouet) Le Triadou (Lirou) Leuglay [Froidvent] (Ource) Leugny (Creuse) Leutenheim (Eberbach) Le Verdon (Gironde) Le Vert (Boutonne) Lèves (Eure) Lézat-sur-Lèze (Lèze) L'Huisserie [Bonne] (Mayenne) Libourne (Dordogne) Licq-Athérey [Pont de Licq] (Saison) Liepvre (Liepvrette) Liessies (Helpe Majeure) Lignières (Arnon) Limay [Mantes] (Seine) Limoges [Pont-Neuf] (Vienne) Limons (Allier) Limoux [Pont-de-Fer] (Aude) Linthal [Saegmatten] (Lauch) L'Isle-Adam [Barrage (amont)] (Oise) L'Isle-en-Dodon (Save) L'Isle-Jourdain (Save) Livet-et-Gavet [Champeau] [DREAL] (Romanche) Livron [CNR] (Drôme) Livry [Pont du Veurdre] (Allier) Loc-Brévalaire [Pont D 38] (Aber Wrac'h) Lodève (Lergue) Lolif (Braize) Lombez (Save) Longlaville (Chiers) Longpré-Les-Corps-Saints (Airaines) Longwy (Chiers) Lons-le-Saunier (Vallière) Lopérec [Kerbriant] (Douffine) Loqueffret [Nestavel Bihan [aval retenue St Michel]] (Ellez) Loriges (Andelot) Loubéjac (Aveyron) Loubens (Dropt) Loudenvielle (Neste du Louron) Louey (Echez) Louhans (Seille) Lourdes [Paradis] (Gave de Pau) Louroux-de-Bouble (Bouble) Louvières (Traire) Louviers (Eure) Louvigny (Orne) Louvroil (Sambre canalisée) Loyat [Pont D 129] (Yvel) Loye (Clauge) Loyère (Talie) Loye-sur-Arnon (Arnon) Lozanne (Azergues) Lubersac (Auvézère) Luc-en-Diois (Drôme) Luc-sur-Orbieu (Orbieu) Lugy (Lys) Lumbres-Bléquin (Bléquin) Lunas (Graveson) Lunas [Cazilhac] (Orb) Lunéville (Vezouze) Lunéville [Amont] (Meurthe) Lunéville [Aval] (Meurthe) Luri [Piazza] (Luri) Lussac-les-Châteaux [Pont de Mazerolles] (Vienne) Luzarches [Bertinval] (Ysieux) Lyon [Perrache-CNR] (Rhône) Lyon [Pont-la-Feuillée] (Saône) Lyon [Pont Morand] (Rhône) Macon (Saône) Madré (Mayenne) Madriat (Couze d'Ardes) Maillat (Oignin) Maillé (Sèvre niortaise) Mainxe (Charente) Maisonnais (Tardoire) Maisons (Aure) Maizières (Romaine) Maizières-sur-Amance (Amance) Malaussène (Var) Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] (Canal de Nantes) Malicorne [Beaufrancon] (Oeil) Malijai (Bléone) Mallemort (Durance) Malloué (Vire) Malzéville [débitmètre] (Meurthe) Malzéville [Limni] (Meurthe) Mana (Mana) Mance (Vallée) Mancioux (Garonne) Manglieu (Ailloux) Mansle (Charente) Mantallot [Kerbrido] (Jaudy) Marans [Pont SNCF] (Sèvre niortaise) Maranville (Aujon) Marchastel (Petite Rhue) Mardilly (Touques) Mareuil-sur-Arnon (Arnon) Mareuil-sur-Lay-Dissais (Lay) Margencel (Redon) Margon (Cloche) Margon [Barrage] (Huisne) Marignane [stade St-Pierre] (Cadière) Marignier (Giffre) Marigny-l'Eglise [Crottefou] (Cure) Marigny-sur-Yonne (Yonne) Maripasoula (Maroni [Le Lawa]) Maripasoula [Degrad Roche] (Tampok) Marles-les-Mines (Clarence) Marmande (Garonne) Marnay (Clouère) Marnay-sur-Marne (Marne) Maroilles (Helpe Mineure) Marpent (Sambre canalisée) Marquefave (Garonne) Marquixanes (Têt) Marseille [Collège] (Huveaune) Marthon (Bandiat) Martin-Église (Eaulne) Mas-de-Jau (Agly) Mas-d'en-Tourens (Massane) Massais [Moulin Bernard] (Argenton) Masseube (Gers) Massiac [Pont RN 122] (Alagnon) Mathay (Doubs) Maubec [Moulin] (Bras de la Gimone) Maubeuge [aval écluse] (Sambre canalisée) Maubourguet (Canal du Moulin [L'Echez]) Maubourguet (Adour) Mauguio (Salaison) Maulde (Escaut canalisée) Mauléon-Licharre [Pont du collège] (Saison) Mauny [Val-des-Leux] (Seine) Maurs (Rance) Mauves-sur-Loire (Loire) Mauvezin (Arrats) Maxau (Rhin) Maxent [La Botelerais] (Canut [nord]) Maxey-sur-Meuse (Meuse) Mayenne (Mayenne) Maysel (Therain) May-sur-Orne (Orne) Mazères (Grand Hers) Méaudre (Méaudret) Meaux (Marne) Médillac (Tude) Médréac [Pont D 220] (Néal) Mégrit [Pont D 19] (Rosette) Meilleray (Grand Morin) Mélicourt (Charentonne) Melrand [Pont Neuf] (Sarre) Melun (Seine) Membre (Semoy) Mende [HE] (Lot) Ménétréol-sur-Sauldre (Petite Sauldre) Mennetou-sur-Cher (Cher) Méreau [Alnay] (Arnon) Mérigny (Anglin) Merville (Lys) Méry-sur-Seine (Seine) Meslières (Gland) Mesnay (Cuisance) Mesnil-Mauger (Dives) Mesnil-Rogues (Airou) Mesnil-sous-Jumièges (Seine) Mesnil-Villement (Orne) Mespaul [Kertanguy] (Horn) Mesvres (Mesvrin) Metz [Pont des Morts] (Moselle) Metz [Pont Lothaire amont] (Seille) Meunet-Planches (Théols) Meunet-Planches [Station débitmétrique] (Théols) Meung-sur-Loire (Mauve de Détourbe) Meusnes [Le Gué au Loup] (Fouzon) Meyenheim (Ill) Meyrargues [Pont Pertuis] (Durance) Meyreuil [Pont de Bayeux] (Arc) Meyrueis [aval] [HE] (Jonte) Mézin (Gélise) Mialet (Gard) Miélan (Bouès) Mieussy [DREAL] (Giffre) Milhars (Cérou) Millau [HE] (Tarn) Mirande (Baïse) Mirecourt [Crues] (Madon) Mirepeisset (Cesse) Mirepoix (Grand Hers) Missé (Thouet) Mogneville (Saulx) Moissac (Tarn) Moissac [Ste-Livrade] (Tarn) Molac [Pont du Favre] (Arz) Monceaux-la-Virolle [Lestards] (Vézère) Monêtier-Allemont (Durance) Monget (Luy) Monistrol-sur-Loire [Station débitmétrique] (Lignon) Monistrol-sur-Loire [Station Limnimétrique] (Lignon) Montagnac (Hérault) Montagnat (Reyssouze) Montagne-Verte [Débimètre] (Ill) Montargis [Pont de Tivoli] (Loing) Montauban (Tarn) Montbard (Brenne) Montbarrey (Loue) Montbizot [Courvarin] (Orne Saosnoise) Montbizot [Moulin Neuf] (Orne Saosnoise) Montbouy (Loing) Montbron [Moulin de Lavaud] (Tardoire) Montbrun [Pont de Montbrun] (Tarn) Montceaux-l'Étoile (Arconce) Montcel [Amont pont RD 122] (Morge) Montclus (Cèze) Montcornet (Serre) Montcy-Notre-Dame (Meuse) Mont-de-Marsan (Midouze) Montélimar [Pont Bir-Hakeim] (Roubion) Montélimar [Pont de l'Europe] (Jabron) Montereau [Station débitmétrique] (Seine) Montereau [Station limni - Secours CT] (Seine) Montesquiou (Osse) Montessaux (Ognon) Montestruc-sur-Gers (Gers) Montfort-le-Gesnois [La Pécardière] (Huisne) Montfort-sur-Meu [L'Abbaye] (Meu) Montgivray (Indre) Monthermé [Limnimètre] (Meuse) Monthureux-sur-Saône (Saône) Montiéramey (Barse) Montiers-sur-Saulx (Saulx) Montignac (Vézère) Montigny (Chiers) Montigny (Blette) Montigny-en-Morvan [Chassy] (Yonne) Montipouret [Moulin d'Angibault] (Vauvre) Montivilliers (Lézarde) Montjean-sur-Loire (Loire) Mont-Louis (Têt) Montluçon (Cher) Montluel (Sereine) Montmélian [Débitmètre] (Isère) Montmirail [Amont] (Petit Morin) Montmorillon (Gartempe) Montpellier [Garigliano] (Lez) Montpellier [Trinquat] (Lez) Montréal (Auzoue) Montreuil-Bellay [Pont Napoléon] (Thouet) Montreuil-l'Argillé (Guiel) Montreuil-sur-Ille [Ecluse d'Ille] (Ille) Montrichard (Cher) Montricoux (Aveyron) Montrieux-en-Sologne [Bois Olympe] (Beuvron) Montrond-les-Bains (Loire) Monts (Indre) Montsinéry-Tonnegrande [Bagne annamites] (Rivière de Tonnégrande) Montsoreau (Loire) Morancé (Azergues) Moreuil (Avre) Morez (Bienne) Morgemoulin (Ru de Vaux) Morlaix [Les Ecluses [amont]] (Jarlot [La rivière de Morlaix]) Morlaix [Les Ecluses [aval]] (Jarlot [La rivière de Morlaix]) Mormoiron (Auzon) Mornay [Villorbaine] (Arconce) Morosaglia [Ponte-Leccia] (Asco) Morosaglia [Ponte Leccia - RT 20] (Golo) Morsang-sur-Orge (Orge) Mortagne-du-Nord (Scarpe canalisée) Mortiers (Serre) Mostuéjouls (Tarn) Motte-Servolex (Leysse) Motz [DREAL] (Fier) Mouais [La Bernardais] (Aron) Mougon-Montaillon (Lambon) Moulay (Aron) Moulin-d'en-Canterrane (Canterrane) Moulins (Allier) Moulins-sur-Yèvre [Maubranche] (Ouatier) Moulin Vidot (Sichon) Mouron (Aisne) Moussoulens (Rougeanne) Moussoulens [Ecluse] (Aude) Mouthe (Doubs) Moutier-Rozeille (Rozeille) Moûtiers [Ponserand] [DREAL] (Doron de Bozel) Moûtiers [Pont Neuf] (Isère) Moyenvic (Seille) Moyeuvre-Grande (Orne) Moyeuvre-Petite (Conroy) Muhlbach-sur-Munster (Fecht) Mure (Jonche) Musièges (Usses) Mussey (Marne) Mussidan (Isle) Muzy (Avre) Myon (Lison) Nances (Ruisseau de la Leysse) Nans-sous-Ste-Anne (Lison [La source du Verneau]) Nant (Dourbie) Nantes [Pont Anne de Bretagne] (Loire) Naussac [Aval] (Donozau) Naussac [Barrage de Naussac] (Donozau) Naussac [La Valette] (Allier) Navilly (Doubs) Nay (Gave de Pau) Nazelles-Négron (Cisse) Neau [La Touche] (Jouanne) Nemours (Loing) Nérac [HE] (Baïse) Ners (Gard) Nesles-la-Vallée (Sausseron) Neublans (Doubs) Neufchâteau [crues] (Meuse) Neuville-les-Dames (Renon) Neuville-sur-Escaut (Escaut canalisée) Neuville-sur-Sarthe [Montreuil] (Sarthe) Neuvy (Queune) Nevers (Loire) Nice [Pont-Napoléon-III] [Aval] (Var) Niedernai (Ehn) Niederroedern (Seltzbach) Niort [Centre ville] (Sèvre niortaise) Niort [La Tiffardière] (Sèvre niortaise) Nismes (Virouin) Nivolas-Vermelle (Agny) Nod-sur-Seine (Seine) Nogaro (Midouze [Le Midou]) Nogent-le-Rotrou (Huisne) Nogent-sur-Oise (Breche) Noiron-sur-Bèze (Pannecul) Nomeny [crues] (Seille) Nonaville (Né) Normanville (Iton) Nort-sur-Erdre (Erdre) Notre-Dame-de-Bondeville (Cailly) Notre-Dame-de-Mésage (Romanche) Notre Dame du Parc (Scie) Notre-Dame-du-Touchet (Sélune) Nouâtre (Vienne) Noyon (Verse) Nuaillé-sur-Boutonne (Bras de la Boutonne) Nuillé-sur-Vicoin (Vicoin) Nyons [Pont de l'Europe] (Aigue) Oberhof (Zinsel du Sud) Obermodern-Zutzendorf (Moder) Occoches (Authie) Ochtezeele (Peene Becque) Oermingen (Eichel) Oisilly (Vingeanne) Oisseau (Colmont) Oissel (Seine) Olargues [Amont] (Jaur) Olivet [Pont Maréchal Leclerc] (Loiret) Olmeta-di-Tuda [Lancone] (Bevinco) Oloron [Quartier Sestiaa] (Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau]) Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] (Gave d'Oloron) Oltingue (Ill) Omessa [Francardo2] (Golo) Onard [Audon] (Adour) Onet-le-Château (Aveyron) Onville (Rupt de Mad) Onzain [Pont de Chaumont] (Loire) Oppede (Coulon) Oppedette (Coulon) Oradour-St-Genest (Brame) Orainville (Suippe) Orange [Pont de Camaret] (Aigue) Orbessan (Bras du Gers) Orbey (Weiss) Orelle (Arc) Origny-en-Thierache (Ton) Origny-St-Benoite (Oise) Orléans [Pont Royal] (Loire) Orléans [Quai du Roi] (Loire) Ornans (Loue) Orniac (Célé) Orthez (Gave de Pau) Osse-en-Aspe [Bedous] (Gave d'Aspe) Ossès (Nive) Ostheim (Fecht) Ota (Porto) Othe (Othain) Ottange (Kayl) Ouagne (Beuvron) Oudon (Loire) Oudry [La Croix] (Oudrache) Ouhans (Loue [source canal]) Ouhans (Loue [source vasque]) Outre [Aube] (Aube [partielle]) Oye-et-Pallet (Doubs) Pacé [Tixuë] (Flume) Pacy-sur-Eure (Eure) Padern (Verdouble) Pailhès (Lèze) Paimpont [Pont du Secret] (Aff) Palleau (Dheune) Pallud [Pont de Venthon] (Arly) Palmas [Pont-de-Manson] (Aveyron) Pannes (Bezonde) Papaichton (Maroni [Lawa]) Parcey-Rivière (Loue [rivière]) Parentignat (Eau Mère) Paris [Austerlitz [>2006] - Station débitmétrique] (Seine) Paris [Austerlitz - station limni - secours CT] (Seine) Parthenay [passerelle Godineau] (Thouet) Pas-du-Loup (Tech) Passel (Divette) Passy [Pont de la Carabote] (Arve) Pauillac (Gironde) Paulhaguet (Senouire) Pégomas (Mourachonne) Pégomas (Siagne) Pépieux (Ognon) Peri (Gravona) Périgny (Druance) Périgueux (Isle) Périole (Hers) Peri [Seuil Napoléon] (Gravona) Périssac (Ruisseau de la Saye) Perpignan [Pont-Joffre] (Têt [partielle]) Perrusson (Indre) Persan (Oise) Pesmes (Ognon) Pessac (Dordogne) Petit-Couronne (Seine) Petiville [St-Léonard] (Seine) Peyrat-le-Château (Maulde) Peyrehorade (Gave de Pau [Les Gaves réunis]) Peyrissac (Vézère) Pézenas (Peyne) Pezens (Fresquel) Piedicorte-di-Gaggio [Pont Laricio] (Tavignano) Pierrefeu-du-Var (Réal Collobrier) Pierrefeu-du-Var [Portanière] (Réal Martin) Pierrefiche [Pont de Baves] (Chapeauroux) Pierrefitte-en-Auge (Touques) Pierrepont (Crusnes) Pierry (Cubry) Pin (Ognon) Pissos (Grande Leyre) Pissotte (Vendée) Plachy-Buyon (Selle) Plaines-St-Langes (Seine) Plaisance (Arros) Plaisance-du-Touch (Touch) Planay (Doron de Bozel) Plancher-Bas (Rahin) Planèzes [Amont] (Agly) Plédran [Magenta] (Urne) Plélan-le-Grand [L'Enlevrier] (Chèze) Plélauff [Bon-Repos] (Blavet) Plémet [St-Sauveur-le-Haut] (Lié) Plénée-Jugon [La Salle ès Pies] (Quiloury) Pleslin-Trigavou [Vieux Moulin] (Frémur [de Lancieux]) Plessis-Brion (Oise) Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] (Canal de Nantes) Plittersdorf (Rhin) Ploërmel [Bezon [Débimètre amont]] (Ninian) Plombières-les-Dijon (Ouche) Plonéour-Lanvern [Tremillec] (Pont l'Abbé) Plonéour-Lanvern [Ty Poes] (Troyon) Plouay [Pont Kerlo] (Scorff) Plouédern [Pont ar Bled] (Elorn) Plougonven [Berlingar] (Jarlot) Plougonven [Compezou] (Tromorgant) Plouguiel [Kerallio] (Guindy) Plounéour-Ménez [Le Plessis] (Queffleuth) Plourin-lès-Morlaix [Les Trois Chênes] (Queffleuth) Pluzunet [Pont Coat Dunois] (Léguer) Pocé-les-Bois [barrage Villaumur] [Hauteur] (Cantache) Poiseux (Nièvre d'Arzembouy) Poissy (Seine) Poitiers [Gare] (Boivre) Poitiers [Pont-Neuf] (Clain) Pommeuse (Grand Morin) Pommeuse [Le Poncet] (Aubetin) Poncey-sur-l'Ignon (Ignon) Poncins [Le Bourg] (Lignon) Poncins [Précivet] (Vizezy) Pondy (Auron) Pons (Bras de la Seugne) Pont-à-Bucy [Nouvion-et-Catillon] (Serre) Pontarion (Taurion) Pontarlier (Doubs) Pontaumur (Saunade) Pont-Authou (Risle) Pont-Aven (Aven) Pontcharra (Bréda) Pont-d'Ain (Ain) Pont-d'Ain-sur-Suran (Suran) Pont d'Auzon (Auzon [apport de la Cèze]) Pont de Beaucaire (Rhône) Pont de Car (Vieux Vistre) Pont de Chervil (Eyrieux) Pont-de-Claix (Drac) Pont-de-Labeaume (Ardèche) Pont-de-l'Arche (Seine) Pont-de-Pany (Ouche) Pont de Poitte (Ain) Pont-d'Ucel (Ardèche) Pont-du-Château (Allier) Pont du Vernet (Allanche) Pont-et-Massène [Amont barrage] (Armançon) Pont-Évêque (Véga) Pontgibaud (Sioule) Pontivy [Equipement] (Blavet) Pont-l'Évêque (Calonne) Pont-l'Évêque (Touques) Pontoise [Barrage (aval)] (Oise) Pontonx-sur-l'Adour (Adour) Pontpierre (Eyrieux) Pont-Rouge (Fresquel) Ponts-de-Cé (Loire) Ponts-et-Marais (Bresle) Pont-St-Esprit (Rhône [Lit historique]) Pont-St-Vincent (Moselle) Pont-sur-Seine (Seine) Pont-sur-Vanne (Vanne) Pont-sur-Yonne [Station débitmétrique] (Yonne) Pontvallain (Aune) Pont Varin (Blaise) Portel-des-Corbières (Berre) Portet (Garonne) Port-Launay [Guily Glaz [marégraphe]] (Aulne) Porto-Vecchio [Pont de Bala] (Bala) Poses (Seine) Postroff (Isch) Pougny [DREAL Rhône Alpes] (Rhône) Pouilly-sous-Charlieu (Sornin) Poulaines [Barzelle] (Nahon) Poullaouen [Le Goask] (Aulne) Poursiugues-Boucoue (Gabas) Pouzy-Mésangy [RD 234 - Nouvelle échelle] (Bieudre) Prades [Pont amont Seuges] (Allier) Prégilbert (Yonne) Prévinquières (Aveyron) Prignac (Antenne) Prissac (Anglin) Proiselière-et-Langle (Breuchin) Propriano [Pont de Rena Bianca] (Rizzanese) Pruniers-en-Sologne (Sauldre) Pugieu (Furans) Puichéric (Aude) Puisserguier (Lirou) Pulligny (Madon) Pulversheim (Thur) Puy-Guillaume (Credogne) Quelneuc [La Rivière] (Aff) Quemigny-sur-Seine (Seine) Quemper-Guézennec [Rivoallan] (Leff) Querrieu (Hallue) Quillan [Pont RD 118] (Aude) Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] (Ellé [La Laïta]) Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] (Isole) Quimper [Moulin Vert] (Steïr) Quimper [Palais de justice] (Odet) Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] (Odet) Quinçay (Auxance) Quincy-le-Vicomte (Armançon) Quint-Fonsegrives (Saune) Quissac (Vidourle) Rai (Risle) Raissac-sur-Lampy (Lampy) Raon-l'Etape (Meurthe) Raon-l'Etape [La Trouche] (Plaine) Ravoire (Leysse) Ray-sur-Saône (Saône) Réalville (Lère) Recques-sur-Hem (Hem) Redon [canal] [Ecluse d'Oust] (Canal de Nantes) Redon [Quai Duguay-Trouin] (Vilaine) Régina (Approuague) Reignier-Ésery [DREAL] (Arve) Reinheim (Blies) Reiningue (Doller) Rémalard (Huisne) Remiremont (Moselle) Remouillé (Maine) Remoulins [Pont neuf] (Gard [Gardon aval]) Rennes [Ecluse de St Martin] (Canal d'Ille et Rance) Répara-Auriples (Ruisseau de Grenette) Resuenhe (Serre) Reuil [Station débitmétrique] (Marne) Réveillon (Huisne) Reyvroz (Dranse) Rezay (Sinaise) Rheinhalle (Rhin) Ribérac (Dronne) Richerenches (Aulière) Rignieux-le-Franc (Toison) Rigny-sur-Arroux (Arroux) Rilly-sur-Aisne (Aisne) Rinxent (Slack) Riscle (Adour) Rive-de-Gier (Gier) Rivesaltes (Agly) Rivière-Drugeon [Ile du Martinet] (Drugeon) Roaix (Ouvèze) Robecq (Clarence) Roche-Blanche (Auzon) Rochefort (Charente) Rochefort-sur-Nenon (Doubs) Rodès [Pont] (Têt [partielle]) Rodilhan [Pont du lycée] (Buffalon) Roffiac (Lander) Rogues [Madières] (Vis) Roquebrune-sur-Argens (Argens) Roquefort [Petit Coutchon] (Douze) Roquefort-sur-Garonne (Salat) Roquemaure (Rhône) Roque-sur-Cèze (Cèze) Roquevaire (Huveaune) Rosières (Baume) Rosselange (Orne) Rosureux (Dessoubre) Rouen [Jean-Ango] (Seine) Rouffach (Lauch) Rougegoutte (Rosemontoise) Rougemont-le-Château (Bourbeuse [Le Saint-Nicolas]) Roura [Saut Bernard] (Orapu) Roura [Saut Bief] (Mahury [La Comté]) Roussay (Moine) Rouvray-Catillon (Andelle) Roville (Mortagne) Royan (Gironde) Roziers-St-Georges (Combade) Ruffieux [Pont-de-la-Loi] (Rhône) Rumilly (Néphaz) Rupt-sur-Moselle (Moselle) Russan (Gard) Russ [Wisches] (Bruche) Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) Saclas (Juine) Saffré [La Noe Peguille] (Isac) Sagy (Vallière) Sahorre (Rivière de Rotja) Saillans (Drôme) Sain-Bel (Brévenne) Saintes [Pont-Palissy] (Charente) Saintines (Automne) Salbris [Valaudran] (Sauldre) Saleilles (Réart) Salernes [Les Vingalières] (Bresque) Salignac (Durance) Salins-les-Bains (Furieuse) Sallanches (Arve) Salles (Grande Leyre) Salzuit [Pont RD 641] (Senouire) Samoëns [DREAL] (Giffre) Sandillon [La ferme de Louy] (Dhuy) Santenay (Dheune) Sargé-sur-Braye (Braye) Sarralbe [centre] (Sarre) Sarralbe [Eich] (Albe) Sarras (Cance) Sarrebourg (Sarre) Sarreguemines [Centre] (Sarre) Saucourt (Rognon) Saugues (Virlange) Saugues (Seuge) Saujon (Seudre) Saulon-la-Rue (Sansfond [Cent Fonts]) Saumane (Gardon de Saint-Jean) Saumont-la-Poterie [Pont-de-Viogne] (Epte) Saumur (Loire) Sausheim (Ill) Saut Chien (Camopi) Sauvessanges (Ance) Sauveterre (Thoré) Sauze (Ardèche) Savas (Ternay) Saverdun (Ariège) Saverne (Zorn) Savigny-en-Revermont (Vallière) Savigny-en-Septaine (Yèvre) Scaër [Stang Boudilin] (Isole) Scey-et-St-Albin (Saône) Schweighouse [aval] (Moder) Sedan (Meuse) Séez [Malgovert] [DREAL] (Isère) Segré [Maingué] (Oudon) Ségrie-Fontaine (Rouvre) Seiches-sur-le-Loir (Loir) Sélestat [Annonce de crues] (Giessen) Selles-sur-Cher [Pont D 956A] (Cher) Sellières (Brenne) Selongey (Venelle) Sempigny (Oise) Senan (Tholon) Sénéchas (Cèze) Sens (Yonne) Sens-sur-Seille (Brenne) Sercy (Grosne) Serdinya (Têt) Sérézin-du-Rhône (Ozon) Sérifontaine (Epte) Serres [Village] [Centre-ville] (Buëch) Sewen [Lerchenmatt aval] (Doller) Seyssel-Corbonod (Rhône) Sigale [Pont du Coude] (Esteron) Signes [Cancérilles] (Gapeau) Sigy-le-Châtel (Guye) Sizun [Le Drennec [aval retenue du Drennec]] (Elorn) Soissons (Crise) Soissons [La passerelle des Anglais [mire historique]] (Aisne) Soissons [Le mail [station US]] (Aisne) Solliès-Pont [autoroute] (Gapeau) Sombrun (Louet) Sommerécourt (Mouzon) Sommières (Vidourle) Sotta [Pont RD 59] (Ruisseau d'Orgone) Soudron (Soude) Soueix-Rogalle (Salat) Soulaines-sur-Aubance [Charuau] (Aubance) Soulan (Arac) Soulosse (Vair) Soultz-les-Bains (Mossig) Souspierre (Jabron) Souvigné-sur-Même [Les Pressoirs] (Même) Spay [Ecluse de Prélandon] [Amont] (Sarthe) Spechbach-le-Bas (Largue) St-Affrique [Viaduc] (Sorgues) St-Aignan [Le Touldren [aval barrage Guerlédan]] (Blavet) St-Alban-Auriolles (Baume) St-Amand-Montrond (Cher) St-Ambroix (Cèze) St-André-de-Lidon [Pont] (Seudre) St-Antonin-Noble-Val (Bonnette) St-Arcons-de-Barges [Montbel] (Méjeanne) St-Aubin (Ardusson) St-Aubin-de-Terregatte (Sélune) St-Aubin-le-Cauf (Béthune) St-Avit (Loir) St-Bauzile (Bramont) St-Béat [HE] (Garonne) St-Bonnet-de-Bellac (Gartempe) St-Bonnet-de-Montauroux (Chapeauroux) St-Bonnet-le-Chastel [Moulin neuf] (Dolore) St-Bouize [La Grange] (Vauvise) St-Branchs (Echandon) St-Broing (Morte) St-Céneri-le-Gérei [Moulin-du-Désert] (Sarthe) St-Chéron [St-Évroult] (Orge) St-Chinian (Vernazobre) St-Christophe-en-Oisans [DREAL] (Vénéon) St-Christophe-sur-Avre (Avre) St-Christophe-sur-Guiers (Guiers Vif) St-Claude (Tacon) St-Clet [Chateaulin] (Trieux) St-Colomban (Logne) St-Crespin-sur-Moine (Moine) St-Cyran-du-Jambot (Indre) St-Cyr-les-Vignes (Toranche) St-Cyr-sous-Dourdan (Rémarde) St-Denis-d'Anjou [Beffes] (Sarthe) St-Denis-en-Bugey [Pont-St-Denis] (Albarine) St-Didier-en-Velay [Le Crouzet] (Semène) St-Dié-des-Vosges (Meurthe) St-Dizier [Hôpital] (Marne) St-Doulchard [Moulin Batard déviation] (Yèvre) Ste-Cécile (Sienne) Ste-Cécile (Gardon d'Alès) Steenvoorde (Ey Becque) Ste-Eulalie (Maronne) Ste-Gemmes-d'Andigné [Basse Rivière] (Argos) Ste-Hélène [Pont Rouge] (Arentèle) Ste-Jalle (Ennuye) Ste-Lizaigne [Pont RD 34] (Théols) Ste-Lizaigne [Pont RD34 - Station débitmétrique] (Théols) Ste-Luce-sur-Loire [Pont de Bellevue] (Loire) Ste-Lucie-de-Tallano (Fiumicicoli) Ste-Marie (Semoy) Stenay (Meuse) Ste-Pexine (Smagne) Ste-Sigolène [Vaubarlet] (Dunières) St-Étienne-de-Lugdarès (Masméjan) St-Étienne-de-Mer-Morte (Falleron) St-Étienne [Gouffre d'Enfer] (Furan) Ste-Tréphine [Trozulon] (Sulon) St-Eugène (Surmelin) St-Fargeau-Ponthierry [Ste-Assise - Station débitmétrique] (Seine) St-Feliu-d'Amont (Têt) St-Félix-de-Sorgues (Sorgues) St-Florent-le-Vieil (Loire) St-Florent-sur-Cher (Cher) St-Floret (Couze Pavin) St-Fraimbault-de-Prières (Mayenne) St-Fulgent (Maine) St-Gaultier (Creuse) St-Généroux (Thouet) St-Genis-Pouilly (Allondon) St-Georges (Oyapock) St-Georges-de-Luzençon (Cernon) St-Georges-Motel (Eure) St-Georges-sur-Layon (Layon) St-Germain-Chassenay (Acolin) St-Germain-de-Joux (Semine) St-Germain-de-Lusignan (Seugne) St-Germain-de-Tallevende (Virene) St-Germain-Laprade [Les Pandraux] (Gagne) St-Germain-Laval (Aix) St-Gervais (Mare) St-Gervais [DREAL] (Isère) St-Gervais-les-Bains (Bon Nant) St-Gratien-Savigny [Moulin-de-Challuy] (Canne) St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] (Canal de Nantes) St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] (Canal de Nantes) St-Grégoire [Ecluse de St Grégoire] (Canal d'Ille et Rance [L'Ille]) St-Haon [Le Nouveau Monde] (Allier) St-Hernin [La gare] (Canal de Nantes) St-Hilaire-des-Loges (Autise) St-Hilaire-le-Vouhis (Petit Lay) St-Hilaire [Pont de Pomas] (Lauquet) St-Hilaire-sur-Puiseaux (Puiseaux) St-Hilaire-sur-Yerre (Yerre) St-Hippolyte (Dessoubre) St-Hippolyte (Vidourle) St-Jean-Brévelay [Ker Hervy] (Claie) St-Jean-d'Angély [Pont St-Jacques] (Boutonne) St-Jean-d'Arves [L'Endroit] (Arvan) St-Jean-de-Côle (Côle) St-Jean-de-Savigny (Bras de l'Elle) St-Jean-de-Sixt (Borne) St-Jean-de-Védas (Mosson) St-Jean-du-Gard (Gardon de Saint-Jean) St-Jean-le-Comtal (Sousson) St-Jean-Poutge (Baïse) St-Jeoire [1] (Risse) St-Jeures [Barrage de la Valette] (Lignon) St-Joire (Ornain) St-Jorioz (Laudon) St-Jouan-de-l'Isle [Pont Rimbert] (Rance) St-Julien-en-Genevois (Aire) St-Julien [La Saudraie] (Gouët) St-Julien-sur-Reyssouze (Reyssouze) St-Just-de-Claix [Pont de Manne] [DREAL] (Bourne) St-Just [Pont D 54] (Canut [sud]) St-Just-près-Brioude (Ceroux) St-Just-St-Rambert [Barrage de Grangent] (Loire) St-Just-sur-Viaur [Le Cambon] (Viaur) St-Lambert-du-Lattay (Hyrôme) St-Lambert-du-Lattay [Pont de Bézigon] (Layon) St-Lambert-sur-Dives (Dives) St-Lary-Soulan (Neste) St-Laure (Bédat) St-Laurent-de-Gosse [Urt] (Adour) St-Laurent-d'Olt (Lot) St-Laurent-du-Maroni [Au port] (Maroni) St-Laurent-du-Pont (Guiers) St-Laurent-le-minier [Pont de la mine] (Vis) St-Laurent-sur-Sèvre (Sèvre Nantaise) St-Léger-du-Bois (Drée) St-Léger-sur-Vouzance (Vouzance) St-Lizier [St-Girons] (Salat) St-Lô [Pont de Gourfaleur] (Vire) St-Loup-Lamairé [Pont] (Thouet) St-Loup [Puy-Terrier] (Cébron) St-Loup-sur-Aujon (Aujon) St-Loup-sur-Semouse (Sémouse) St-Luperce (Eure) St-Lys (Touch) St-Maime [Station SPCGD (Pont RD 13)] (Largue) St-Maixent-l'École (Sèvre niortaise) St-Mammès (Seine) St-Marcel (Aude) St-Marcel-lès-Annonay (Deume) St-Marcellin-en-Forez [Le Bled - Pont] (Bonson) St-Marcellin-en-Forez [Vérines] (Mare) St-Marcel [Route de Bohal] (Claie) St-Martial-de-Valette (Bandiat) St-Martin-de-Belleville [DREAL] (Doron de Belleville) St-Martin-de-la-Lieue (Touques) St-Martin-de-Nigelles (Drouette) St-Martin-des-Champs [Le Moulin de la Prairie] (Loing) St-Martin-des-Prés [La Ville Rouault] (Oust) St-Martin-des-Puits (Orbieu) St-Martin-de-Villereglan (Sou) St-Martin-le-Vieil (Ruisseau de Tenten) St-Martin-Lys (Rebenty) St-Martin-sur-Nohain (Nohain) St-Mathurin-sur-Loire (Loire) St-Maur (Loir) St-Maurice-sur-Vingeanne (Vingeanne) St-May [RD 562] (Aigue) St-Médard (Luy du Béarn) St-Médard-d'Excideuil [Excideuil] (Loue) St-Médard-en-Forez [Moulin Brûlé] (Coise) St-Mesmin et Cerizay (Sèvre Nantaise) St-Michel-de-Chavaignes (Tortue) St-Michel-de-Maurienne (Arc) St-Mihiel (Meuse) St-Nabord [Noirgueux] (Moselle) St-Nicolas-lès-Cîteaux (Vouge) St-Omer (Petit Therain) Stosswihr (Petite Fecht) St-Ouen-Marchefroy [Les Mordants] (Vesgre) St-Ouenne-Optoleries (Egray) St-Paer (Austreberthe) St-Pandelon (Luy) St-Pantaléon-les-Vignes (Coronne [Le Rieumau]) St-Pardoux-la-Rivière (Dronne) St-Paterne-Racan (Escotais) St-Paul-de-Fenouillet (Agly) St-Paulien [La Rochelambert] (Borne) St-Paul-le-Gaultier [Chiantin] (Merdereau) St-Pé-de-Bigorre (Gave de Pau) St-Pée-sur-Nivelle [Cherchebruit] (Nivelle) St-Pée-sur-Nivelle [Lurberria] (Nivelle) St-Péver [Pont Locminé] (Trieux) St-Pierre-d'Entremont (Noireau) St-Pierre-du-Lorouër [Petit Brives] (Veuve) St-Pierre-du-Regard (Vère) St-Pierre-les-Étieux [Brébeurre] (Marmande) St-Pons (Jaur) St-Pourçain-sur-Besbre (Besbre) St-Pourçain-sur-Sioule (Sioule) St-Pourçain-sur-Sioule [Auberge des Aubrelles] (Sioule) St-Préjet-d'Allier (Ance [du sud]) St-Priest-Taurion (Vienne) St-Priest-Taurion [Le Chauvan] (Taurion) St-Prix (Besbre) St-Prouant [Monsireigne] (Lay [Grand]) Straimont (Semoy) St-Rambert-d'Albon (Rhône) St-Rambert-d'Albon (Oron [Collières]) St-Rambert-en-Bugey (Albarine) St-Raphaël (Agay [Le Grenouiller]) Strasbourg [Chasseur-Froid] (Ill) Strasbourg [sémaphore nord] [Limnimètre] (Rhin) St-Rémy-de-Maurienne [DREAL] (Arc) St-Romain-de-Surieu (Sanne) St-Satur [Ecluse de St-Thibault] (Loire) St-Saturnin (Superbe) St-Sauves-d'Auvergne (Dordogne) St-Sauveur-Lendelin (Taute) St-Sauveur-le-Vicomte (Douve) St-Sauveur-sur-Tinée [Rte Chap Ste Blaise] (Tinée) St-Savin (Gartempe) St-Savinien (Charente) St-Saviol [Pont Bridé] (Charente) St-Senier-de-Beuvron (Beuvron) St-Sernin-sur-Rance (Rance) St-Sever (Adour) St-Sever-Calvados (Sienne) St-Sulpice (Tarn) St-Usuge (Seille) St-Uze (Galaure) St-Venant (Lys) St-Vérand (Soanan) St-Vert (Doulon) St-Viance [Pont-de-Burg] (Loyre) St-Victor-de-Cessieu (Hien) St-Victor-en-Marche (Gartempe) St-Vincent-de-Boisset [Pont Maréchal] (Rhins) St-Yorre (Allier) St-Yrieix-le-Déjalat (Corrèze) St-Zacharie [Le Moulin Blanc] (Huveaune) Sully (Drôme) Sumène (Rieutord) Sundhoffen (Ill) Suresnes [Barrage (amont)] (Seine) Suris (Charente) Surjoux (Rhône) Suze-la-Rousse (Lez) Syam (Saine) Taglio-Isolaccio [Pont d'Acitaja] (Fium Alto) Taillis [La Basse Molière] (Cantache) Taisnières-en-Thiérache (Helpe Majeure) Tallone [site barrage] (Bravona) Taluen (Maroni [Lawa]) Tancarville (Seine) Tanques [La Noé] (Cance) Tarascon (Rhône) Tarbes (Adour) Tarbes (Echez) Tartas (Midouze) Taulé [Penhoat] (Penzé) Taulignan [SMVBL] (Lez) Tautavel (Verdouble) Tavernay (Ternin) Tavers (Lien) Teillet-Argenty [Barrage de Rochebut] (Cher) Tence [Seuil levée Morin] (Lignon) Termignon (Doron de Termignon) Ternay [DREAL Rhône Alpes] (Rhône) Tessy-sur-Vire (Vire) Teyssières (Lez) Thanvillé (Giessen) Tharaux (Cèze) Theillay [La Loge] (Rère) Thézan-lès-Béziers [Pont Doumergue] (Orb) Thiant (Ecaillon) Thiébauménil (Vezouze) Thionville (Veymerange) Thivencelle (Hogneau) Thiverval-Grignon [Les Quatre Pignons] (Ru de Gally) Thoult-Trosnay (Petit Morin) Thury-Harcourt (Orne) Tierceville (Seulles) Tiffauges (Sèvre Nantaise) Tignieu-Jameyzieu (Bourbre) Tincey-et-Pontrebeau (Gourgeonne) Tintigny (Semoy) Tirent-Pontéjac (Bras de la Gimone) Tolla [EDF] (Prunelli) Tonnay-Boutonne (Boutonne) Tonneins (Garonne) Tonnoy (Moselle) Tonnoy (Moselle) Torgny (Chiers) Toucy (Ouanne) Touffreville-sur-Eu (Yères) Toul (Moselle) Toulouse [Pont-Neuf] (Garonne) Tournay (Arros) Tournefort Vieux Pont (Tinée) Tournon (Doux) Tournon-St-Martin (Creuse) Tournus (Saône) Tourrettes-sur-Loup [Les Vallettes] (Loup) Tours [Pont Mirabeau] (Loire) Tours [Pont St-Sauveur] (Cher) Traize (Flon) Trans-en-Provence [CD 555] [Décathlon] (Nartuby) Trans-en-Provence [CD 555] [Pont des Écoles] (Nartuby) Traubach-le-Bas (Traubach) Trèbes (Aude) Trébons (Oussouet) Trébrivan [Le Nezert] (Hyère) Treffieux (Don) Treignes (Viroin) Treillières (Gesvres) Tres Casses (Garonne) Trévoux (Saône) Trézilidé [Kermerien] (Guillec) Trie-sur-Baïse (Baïse) Trinité-de-Réville (Charentonne) Trith-St-Léger (Escaut canalisée) Trizay-lès-Bonneval (Ozanne) Tronchoy (Armançon) Tronville (Ornain) Trouhans (Ouche) Troyes [Foicy] (Barse [Vieille Seine (partielle)]) Troyes [Tauxelles] (Seine [partielle]) Tucquenieux (Woigot) Tulle (Corrèze) Uckange (Moselle) Ugine [Pont de Fer] (Arly) Ugine [Pont de Soney] (Chaise) Unieux [Le Pertuiset] (Ondaine) Urdos (Gave d'Aspe) Ussac (Maumont Blanc) Usson-les-Bains (Bruyante) Utelle [Pont du Cros] (Vésubie) Uzerche (Vézère) Vabre [HE] (Gijou) Vabres-l'Abbaye [Le Moulin] (Dourdou [de Camarès]) Vabres-l'Abbaye [Le Poujol] (Dourdou [de Camarès]) Vacheresse (Dranse) Vagney (Moselotte) Vailly-sur-Sauldre (Sauldre) Vaire-Arcier (Source d'Arcier) Vaison (Ouvèze) Valbeleix (Couze [de Valbeleix]) Val-d'Ajol (Combeauté) Val-de-Saâne (Saâne) Val-des-Prés (Durance) Val-de-Vière (Vière) Val-d'Ornain [Varney] (Ornain) Valence [Pont] (Rhône) Valennes (Braye) Valentine (Garonne [partielle]) Valette (Roizonne) Valleraugue (Hérault) Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) Valréas (Coronne) Vals-les-Bains (Volane) Vals-près-le-Puy [Les Vigneaux] (Dolaizon) Val-Suzon (Suzon) Vandenesse (Dragne) Vannes-le-Châtel (Aroffe) Varen (Aveyron) Varennes-en-Argonne (Aire) Varennes-St-Sauveur (Sevron) Varennes-sur-Tèche (Têche) Varize (Nied Allemande) Vars-sur-Roseix (Roseix) Vascoeuil (Andelle) Vasperviller (Sarre Rouge) Vastres [Pont Marie] (Lignon) Vatteville-la-Rue (Seine) Vaudrey (Cuisance) Vaux (Magieure) Vaux-et-Chantegrue [Scierie 2] (Drugeon) Veaux (Toulourenc) Vébron (Tarnon) Velles (Bouzanne) Velotte (Gitte) Venaco [Pont de Noceta] (Vecchio) Vendôme (Loir) Venette (Oise) Ventenac-en-Minervois (Aude) Verdun [HE] (Garonne) Verdun [Pont Chaussée] (Meuse) Verdun-sur-le-Doubs [Pont de la RD 111] (Saône) Vergèze (Rhony) Verjon (Solnan) Verneuil (Semoigne) Verneuil (Aron) Vernon [Station débitmétrique (>2006)] (Seine) Verrières (Aisne) Vertou (Sèvre Nantaise) Vestric (Vieux Vistre) Vicdessos (Vicdessos) Vic-Fezensac (Osse) Vic-le-Comte (Allier) Vic-le-Fesq (Vidourle) Vicq-sur-Gartempe [Vicq Bourg] (Gartempe) Vic-sur-Cère (Cère) Vidauban [Le Baou] [Aval (Pont Rouge)] (Aille) Vieille-Brioude (Allier) Vielmur-sur-Agout (Agout) Vierzon (Cher) Vieure (Bandais) Vieussan [Aval] (Orb) Vieux-Charmont (Savoureuse) Villandraut (Ciron) Villarodin-Bourget [Pont de St-Gobain] [DREAL] (Arc) Villars-les-Dombes (Chalaronne) Villars-sous-Dampjoux (Doubs) Villavard (Loir) Villebon-sur-Yvette (Yvette) Villecomtal (Arros) Villecomte (Ignon) Villedaigne [RD 6113] (Orbieu) Villedômer [Bas Villaumay Amont] (Brenne) Ville-du-Pont [Spey] (Doubs) Villefranche-de-Rouergue [Barrage Cabal] (Alzou) Villefranche-de-Rouergue [HE] (Aveyron) Villefranche-sur-Saône (Morgon) Villefranque (Nive) Villemagne-l'Argentière [Le Pradal] (Mare) Villemolaque (Réart) Villeneuve (Lauzon) Villeneuve-de-la-Raho [Cap de Fouste] (Réart) Villeneuve-de-Marsan (Midouze [Le Midou]) Villeneuve-d'Entraunes [Pont d'Enaux] (Var) Villeneuve-Loubet [Moulin du Loup] (Loup) Villeneuve-Minervois (Clamoux) Villeneuve-sur-Lot (Lot) Villeparois (Bâtard) Villepinte (Fresquel) Villerest [Aval] (Loire) Villerest [Pont de Villerest] (Loire) Villers-sur-Authie (Authie) Villesèque-des-Corbières [Ripaud] (Berre) Villié-Morgon (Morcille) Villiers-sur-Suize (Suize) Villotte-devant-Louppy (Chée) Vinca (Têt) Vindelle [Coursac] (Charente) Vineuil [Pont de Pierre] (Trégonce) Vingrau (Verdouble) Vinon-sur-Verdon [Le Hameau] (Verdon) Vins [Les Marcounious] (Caramy) Viozan (Baïse) Vitré [Bas Pont] (Vilaine) Vitré [Le Château des Vitré [Bas Pont] (Vilaine) Vitré [Le Château des Rochers [aval retenue Valière]] (Valière) Vitry-en-Charollais (Bourbince) Vitry-en-Perthois (Saulx) Vittarville (Loison) Vittefleur (Durdent) Viviers (Rhône) Vivonne-Danlot (Clain) Vogüé (Ardèche) Voiteur (Seille) Volpajola [Barchetta] (Golo) Vorey [Le Chambon de Vorey] (Loire) Vorey [Pont Eytravazet] (Arzon) Voujeaucourt (Doubs) Voulon [Petit Allier] (Clain) Vouneuil (Boivre) Voutezac [Le Saillant] (Vézère) Voutezac [Pont-de-l'Aumonerie] (Loyre) Voutré (Erve) Vouzeron (Barangeon) Vouziers (Aisne) Vuillafans (Loue) Vuillecin [Pont Rouge] (Drugeon) Waltenheim (Zorn) Wasselonne (Mossig) Wihr-au-Val (Fecht) Wildenstein (Thur) Willer-sur-Thur (Thur) Wimille (Wimereux) Wirwignes (Liane) Wissembourg [Weiler] (Lauter) Witternesse (Laquette) Wittersdorf (Thalbach) Wittring (Sarre) Wizernes [Passerelle] (Aa) Wolxheim (Bruche) Ymeray (Voise) Zigliara (Taravo) Zonza [Parc aventures] (Cavu) Zoza [Pont de Zoza] (Rizzanese)