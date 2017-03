BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Rhône amont-Saône

Bulletin émis le : 02/03/2017 à 15:39

Prochain bulletin le : 03/03/2017 à 10:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Mise en vigilance jaune des tronçons du Doubs en amont de la Loue et de la Saône à Lyon



Qualification de la situation :

Crue de saison



Situation actuelle et évolution prévue :

Les perturbations qui se sont succédées sur le bassin de la Saône ces derniers jours ont donné des cumuls de pluie conséquents, en particulier sur le massif des Vosges. Les cours d'eau en têtes de bassin ont réagi et généré une onde de crue. L'absence de précipitations jeudi et vendredi favorisera le retour à la normale sur les têtes de bassin où les niveaux devraient être stabilisés ou orientés à la baisse en fin de journée de jeudi. A l 'aval, les niveaux seront durablement orientés à la hausse, notamment sur le Doubs et la Saône. Sur les tronçons du Doubs en amont de la Loue et la Saône à Lyon, les niveaux des premiers débordements et dommages localisés devraient être atteints au cours des prochaines 24 heures justifiant ainsi la mise en vigilance jaune de ces tronçons. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux bulletins des tronçons concernés. Sur les autres tronçons surveillés par le SPC Rhône-amont Saône, aucune vigilance particulière n'est requise.

Situation hydrologique par tronçon :





Tronçon : Doubs en amont de la Loue



L'onde de crue générée par les précipitations de ces derniers jours provoque une hausse des niveaux Doubs. En l'absence de précipitations, la stabilisation des niveaux du Doubs à Voujeaucourt devraient intervenir au cours de la soirée de jeudi. A l'aval, les niveaux seront orientés à la hausse jusqu'en fin de nuit de jeudi à vendredi à Besançon et en début de nuit de vendredi à samedi à Dole.

Pour le tableau de prévisions, voir le PDF

Tronçon : Saône à Lyon



L'onde de crue générée sur la Saône amont par les précipitations de ces derniers jours provoque une hausse des niveaux de la Saône.

A Lyon, les niveaux sont durablement orientés à la hausse et les niveaux des premiers débordements et dommages localisés devraient être atteints au cours des prochaines 24 heures.

Pour le tableau de prévisions, voir le PDF

Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.