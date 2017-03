BULLETIN D'INFORMATION

ORIGINE : Service de Prévision des Crues Meuse Moselle

Bulletin émis le : 02/03/2017 à 08:33

Prochain bulletin le : 02/03/2017 à 16:00

Etat maximal de vigilance sur le territoire du SPC : Jaune



Fait(s) nouveau(x) :

Passage en vigilance jaune des tronçons :

- Meuse amont et sammielloise

- Nieds



Qualification de la situation :

Crue de saison



Situation actuelle et évolution prévue :

Compte tenu des précipitations observées depuis le début de la semaine, l'ensemble des cours d'eau réagit et plus particulièrement l'amont de la Meuse ainsi que les Nieds.

De faibles précipitations sont attendues jeudi et vendredi.



Situation hydrologique par tronçon :





Tronçon : Nied



Suite aux précipitations observées, une réaction est actuellement en cours sur le tronçon.



Crue de saison.

A Ancerville, le pic de crue, compris entre 2.00 m et2.30 m, est attendu en fin de journée de jeudi.



Tronçon : Meuse amont et sammielloise



Suite aux précipitations observées depuis lundi, une réaction est en cours sur l'amont du tronçon.

Crue de saison.

A Neufchâteau, le pic de crue, compris entre 2.75 m et 2.95 m, est attendu dans la soirée de jeudi.



Conséquences possibles :

Tenez-vous informé de la situation.

Les premiers débordements peuvent être constatés.

Certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.



Conseils de comportement :

Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable.

Conformez-vous à la signalisation routière.